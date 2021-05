Gigi Rote escribe historias de amor multicultural

La escritora española acaba de publicar, en formatos impreso y digital, la novela romántica “Mi princesa con alas de ángel”, con la que sigue defendiendo el amor.

¿Quién es Gigi Rote?

Gigi Rote es una española de más de cuarenta años. Más concretamente de la ciudad de Alicante, población bañada por el Mediterráneo. Trabajo dando formación a emprendedores y ha estudiado una carrera y varios másteres; entre ellos, dos de escritura.

¿Por qué se inclinó por la línea de la novela romántica?

Me encanta leer desde siempre y aunque me gustan todos los géneros literarios, con los que más disfruto es con el romántico y el policíaco. Por eso me decidí por el romántico... supongo que porque soy una romántica empedernida y estoy convencida de que sin amor no hay vida. Todas mis amigas suelen decir de mí que soy la que mejor sé escuchar sus penas de amores.

¿Cómo llega a la novela “Mi princesa con alas de ángel”?

Este texto llega, como todas mis novelas, de hablar y, sobre todo, escuchar a muchas amigas y querer plasmar el amor entre culturas. Soy una firme defensora del amor y creo que no importa de dónde seamos, ni cómo seamos porque cuando hay amor todo es posible.

¿Qué mensaje quiere transmitirles a sus lectores con su novela romántica?

Principalmente, deseo que los lectores se entretengan y disfruten. Que durante unas horas olviden lo que los rodea y se sumerjan en una historia de amor y de la vida en general.

¿Qué significado tiene “Mi princesa con alas de ángel”?

Para mí, tiene un significado muy personal porque se la he escrito a mi madre, que nos educó en que lucháramos por lo que queríamos ser y, sobre todo, ser fieles a nosotros mismos.

¿En qué se inspiró para esta novela romántica?

Tengo muchos amigos que son parejas multiculturales y se me ocurrió. Mis historias todas tienen una parte de actualidad, además de su contenido romántico. También creo que es muy real.

¿Cómo define usted esta historia?

Para mí, es una historia de amor de hoy en día. De una mujer que está divorciada, con un hijo y que sale adelante en un mundo de hombres. Eso lo que conlleva es que tenga que luchar mucho más para conseguir las cosas y mucho más porque está rodeada de una cultura y educación diferentes.

¿Qué consejos les puede dar a sus lectores sobre el amor en pareja y cómo superar los obstáculos?

Creo que todos tenemos derecho a equivocarnos en la vida. Además, con veinte años ves la vida y el amor de una manera, con treinta, de otra; y con cuarenta, de otra. Creo que el mejor consejo es que jamás olvidemos por qué nos enamoramos de esa persona con la que compartimos nuestra vida, de su sonrisa, de su voz, de su mirada y, lo más importante, que crezcamos juntos en el camino de la vida.

¿Cómo ve usted el panorama actual de la literatura mundial?

En este momento la literatura, aunque se sigue leyendo mucho, está algo abandonada ya que no se lee tanto como antes. Eso es una gran pena, porque creo que hay mucho que leer y hay muchos escritores muy buenos que no se conocen.

¿Cómo puede su novela romántica aportarles a sus lectores en estos momentos de desesperanza general?

Creo que puede aportar mucho, además de momentos de entretenimiento y diversión. Sobre todo, saber que siempre hay una segunda oportunidad para todo.

¿Qué viene para Gigi Rote?

Espero que vengan muchas más historias. Mi desafío es que el público pueda disfrutar tanto mis novelas románticas como yo al escribirlas.