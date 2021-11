Gigi Rote: “Este libro es significado de amor, amistad y esperanza”

¿Cómo se relaciona usted con la historia de este libro?

Mi relación con esta historia es de una manera personal, es una situación por la que pase, me dio COVID, en donde reflexione muchas cosas de mi vida y tuve grandes enseñanzas, aparecieron personas especiales, amistades y grandes amores.

¿Cómo empezó la aventura de escribir su nuevo libro “Nuestros Mensajes”?

Esta historia surge hace un año, cuando el mundo atravesaba por un momento muy duro como fue la pandemia y yo estaba estaba recuperándome del COVID. A raíz de esta situación quise plasmar ¿cómo me cambio la vida en esas diez semanas de estar encerrada en una habitación y de solo tener noticias del exterior a través del teléfono

¿Qué significa “Nuestros Mensajes”?

Nuestros mensajes tiene un significado de amor, amistad y sobre todo de esperanza, de poder lograr sobrevivir en la adversidad y que después de todo siempre hay una nueva oportunidad.

¿Qué tipo de mensajes quiere trasmitir con su nuevo libro?

Que nunca nos cerremos al amor porque en cualquier sitio puede aparecer y en el momento que menos nos esperamos.

¿Qué relación ve usted entre la amistad y el amor?

Para mí es muy importante que las dos vayan cogidas de la mano, ya que sin una no puede haber la otra. En el amor, necesitas unos cimientos que para mí son la sinceridad, la amistad y la confianza. Por supuesto hay muchos más, pero estos son tres grandes pilares que sujetan el amor.

¿En qué se inspira para escribir este nuevo libro?

En mi vivencia personal de estar diez semanas recluida con el virus y en todo aquello que me contaban mis amigos a través de sus mensajes, todo lo que se me pasaba por mi mente, las reflexiones que hice sobre mis acciones, las enseñanzas que me ha dejado esta pandemia.

En una sola palabra, ¿cómo define su nuevo libro?

Esperanza.

¿Qué enseñanza quiere dejarles a sus seguidores?

Que nunca dejen de luchar por aquello que quieren, la vida siempre nos esta enviando mensajes y hay que oírlos y que la amistad y el amor siempre te nutren.

¿Qué recomendaciones le da usted a los lectores del Espectador para lograr tener un buen hábito de lectura?

Elige un libro que te guste y motive: Revisar libros, simples, divertidos. Una forma de elegir un libro es pensando en el tipo de películas que te gusta ver

Define cuándo vas a disfrutar de tu libro: Reserva un momento del día por adelantado en el que estarás leyendo, rango de horas o después de una actividad que ya sea un hábito dentro de tu rutina.

Dedícale el tiempo que tú puedas: El objetivo es empezar con metas cortas que sean fáciles.

Planea y crea un recordatorio: Escribir tu agenda, calendario o en una nota en el celular.

Lleva un seguimiento de los libros que has leído: La mejor parte de empezar un hábito es ver cuánto has avanzado sobre el tiempo.

Haz que tu tiempo sea un momento agradable

Aleja cualquier distracción

Comparte experiencia a tu circulo social y familiar

¿Qué recomendaciones le da usted a los padres para disfrutar de una buena lectura con sus hijos?

Léele en voz alta: Esto es natural para muchos padres que recién tienen niños, pero es importante mantener esta costumbre, ya que los niños disfrutan estas más lo que uno piensa, Tu hijo va a recordar esa cercanía, además de la historia.

Escoge un género: Los niños pasan por diferentes fases de preferencia de géneros que les apasionan: ciencia ficción y fantasía, suspenso, familiar etc. Siéntete feliz de que tu hijo está disfrutando los libros.

Alimenta el amor por un autor favorito: Una vez que los hijos encuentren a un escritor que les gusta, es posible que quieran leer todos sus libros, esta es una gran excusa para un viaje literario o una oportunidad para el intercambio de libros entre amigos y compañeros de clase.

Busca libros sobre las cosas que le gustan a tu hijo: Trata de buscar personajes, historias que le apasionen a tu hijo.

o divertido está muy bien, es una buena estrategia: El humor es una gran vía para incentivar el amor hacia los libros.

Haz de la lectura un valor familiar: Las acciones hablan más que las palabras. Lleva a tus hijos a un viaje literario donde en familia se lea de manera amena, sacando las mejores enseñanzas y diversión