Greeicy mostró por primera vez la cara de su hijo Kai y enterneció a sus fanáticos

Mike Bahía y Greeicy Rendón se ha preocupado por la privacidad de su bebé y, durante varios meses, decidieron no revelar el rostro de Kai. Foto: Instagram

Greeicy Rendón, compartió hace unos días una publicación en la que se logra ver a su hijo Kai a través de un video, lo cual generó sorpresa frente a sus seguidores, ya que ella y, su prometido Mike Bahía, habían decidido mantener a su primogénito lejos de las redes sociales.

En la publicación se puede observar al pequeño sentado en su coche mientras su madre lo graba con un filtro navideño de reno con orejas y cuernos, acompañado de la canción ‘De qué manera’, uno de los más recientes lanzamientos de Mike Bahía.

El impacto de las imágenes fue inmediato, tanto así que desencadenó todo tipo de comentarios por parte de los internautas que interpretaron la publicación desde distintas posiciones debido a que, a pesar de alegrarse por ver al bebé, algunos seguidores no estuvieron de acuerdo con el filtro que su madre decidió colocarle en el rostro.

“Seguramente a la mamá le parece más lindo el filtro que el bebé”, “Parece un dibujo animado”, “Será que le da pena mostrar la cara de su bebé”, “Bien por ella que lo protege”, “Que lo muestre como se le dé la gana”, comentaron sus seguidores.

El primer hijo de Greeicy y Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres en el mes de abril de este año, cuando nació Kai, nombre que, en hawaiano, significa océano después de que ambos han afirmado en ocasiones su amor por el mar. Desde allí, han velado por proteger la privacidad de su hijo a toda costa.

A pesar de mantenerlo alejado de sus redes, Kai se ha robado la atención de sus seguidores debido a las constantes publicaciones del día a día de su familia, así como también ha acompañado a sus padres en las giras.

¿Cómo se conocieron Greeicy y Mike Bahía?

Greeicy y Mike son una de las parejas más queridas de Colombia debido a su pública historia de amor. Se conocieron cuando ella tenía 19 años y él 24 y, según cuenta la cantante, cuando lo vio quedó flechada, aunque la relación se dio en otro momento porque allí, el intérprete de “Serenata” se encontraba en una relación sentimental.

“Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’, y dije: ‘ay, ya empezó a tirarme los perros’. Pasaron los días y le dije a mi amiga: ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘Hola, ¿cómo estás? Y, después de dos días, me dijo ‘Hola, ¿quién eres?’ entonces más me gustaba, yo decía ‘Este es mi hombre’. Luego le dije: ‘Soy Greeicy, la amiga de Lore’ y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando, todo empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, cuenta la cantante de manera jocosa.

El cantante siempre mantuvo la distancia con ella, lo cual era lo que más le llamaba la atención a la vallecaucana, que un día le dijo: ‘Mirá, te voy a decir una cosa, sé que te voy a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. A partir de allí, la relación se fue dando y, luego decidieron formalizar su relación, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas de la industria musical en Colombia.

Por su parte, Mike Bahía dedica muchos momentos y canciones para ella y, recientemente en un concierto, antes de interpretar “Buscándote”, canción que hizo parte de su salto a la fama, hizo un espacio para hablar acerca de la madre de su hijo y del tatuaje que se hizo en honor a ella.

“Cuando uno va a hablar de la vida de uno, tiene que hablar de las bendiciones que la vida le ha dado a uno. Sería imposible hablarles de mí y de mi historia sin hablar de ella. Cuando me tatué su cara aquí en esta pierna, más de uno me decía ‘Estás loco’ ¿Loco de qué? Loco de amor estoy. ¿Entonces, uno tiene un hijo con una persona que no es para toda la vida, pero un tatuaje sí lo es? No sé” Comentó.

Hoy en día, tanto Greeicy como Mike se encuentran en la cima de sus carreras, compartiendo tarimas y disfrutando de su familia de la mano de su hijo.