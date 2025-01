Gustavo Petro compartió capítulo de “Caso cerrado” tras tensiones con EE. UU.

El presidente de Petro compartió en su cuenta de X un fragmento del programa "Caso Cerrado", que fue conducido por la Doctora Polo. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las esquirlas que quedaron por la crisis diplomática con el gobierno de Estados Unidos y el mismo día en el que se registró el retorno del primer grupo de colombianos deportados por Donald Trump, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X un corto video del programa “Caso Cerrado”, conducido por la jueza y abogada Ana María Polo, para hablar de identidad, García Márquez y “el país de la belleza”.

Tenemos um problema de identidad.



Algunos no se sienten orgullosos de nacer en el país de Garcia Márquez, en el corazón del mundo, en el país de la belleza. pic.twitter.com/Gk4KrENk62 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025

“Luna, hija de emigrantes colombianos, eliminó su lengua natal, el español, de su vocabulario. Siempre habla en inglés, aunque su propia familia no la entienda. Se burla de quienes no dominan el idioma en EE. UU. y sube videos a internet humillándolos”, dice la cuenta oficial del programa sobre la reseña del capítulo que compartió el presidente Petro.

El trino fue cuestionado, de nuevo, por los críticos del jefe de Estado.

Petro tiene un serio problema con el manejo de sus prioridades como presidente: arma tremendo lío con EEUU y Trump al enviar trinos de madrugada desde una ubicación desconocida, y ahora, cual CM de @ElDestapadorCol, tuitea videos de “Caso Cerrado”. #DignidadEs lo que no tiene 🫣 https://t.co/l5Y4ahVBjX pic.twitter.com/rFvpEIKYJe — Cambio Radical (@PCambioRadical) January 28, 2025

No es la primera vez que, en medio de esta crisis que surfea al gobierno, el mandatario hace referencia a García Márquez o alguna de sus obras.

El domingo pasado le dijo al presidente Trump en X: “Lo que quiero al lado de Colombia, son amantes de la libertad. Si usted no puede acompañarme, yo voy a otros lados. Colombia es el corazón del mundo y usted no lo entendió, esta es la tierra de las mariposas amarillas, de la belleza de Remedios, pero también de los coroneles Aurelianos Buendía, de los cuales soy uno de ellos, quizás el último”.

¿Es verdad o mentira lo que mostraron en Caso Cerrado?

Durante 19 temporadas se emitió el programa "Caso Cerrado" (antes llamado "Sala de parejas") en cada capítulo los televidentes eran testigos de una audiencia en la que la bogada Ana María Polo, más conocida como la doctora Polo, tomaba la decisión final sobre casos que iban desde un divorcio hasta secuestros y desapariciones. En su momento fue uno de los shows televisivos más icónicos y preferidos por las audiencias de esta parte del mundo.

Según la Dra. Polo, cada uno de los casos que llegaron a su estrado, desde 2001, que fue primera emisión hasta 2019, que fue la última, fueron reales; sin embargo, aseguró, se utilizaban actores cuando los litigantes no querían aparecer en pantalla o cuando eran casos inspirados.

“Los casos son basados en hechos reales. Para mí el valor está en la lección, en la moraleja, no en quién lo sufre. He visto casos que me han parecido farsas, fabricados y los he desestimado”, dijo Polo en una entrevista para el diario La Tercera.

Actores colombianos en Caso Cerrado

Fueron varios los actores colombianos que pasaron por Caso Cerrado. Entre ellos, algunos colombianos como el actor y guionista Rafael Pedroza, recordado por sus personajes en “Pablo Escobar, el patrón del mal”, “Diomedes, el Cacique de la junta” y “Juego Limpio”.

“Me pagaron un buen dinero. Eso fue hace casi seis años. Me pagaron como unos $US 400, además de eso me pagaron tiquetes aéreos desde Colombia hasta Miami. Estuve cuatro días en un hotel con todos los gastos pagados, alimentación, hospedaje, viáticos”, dijo Pedraza hace un par de años.

Pedroza aparece en un episodio llamado “Pintor morboso”, en este capítulo el actor colombiano interpreta a Michael, quien es el demandado y acusado de ser un pintor que, para inspirarse, usa menores de edad en sus videos y luego los plasma en lienzo con un procedimiento morboso.

Mr. Black en Caso Cerrado

El cantante de champeta, interprete de “El Serrucho”, “Catalina” y “Apretaito al PickUp”, apareció en el programa por una de sus canciones, ya que esta se convirtió en la razón para que un hombre demandara a su novia.

En el capítulo emitido en 2015, un joven llamado Andrés acusa a su novia del incumplimiento de un contrato por US$10.000 dólares y además asegura que la mujer llamada Maritza, está obsesionada con la canción “El Serrucho”.

Mr. Black fue invitado al programa para hablar sobre la letra y el significado de la canción.

Valeria Morales

La modelo y exreina caleña, que representó a Colombia en el certamen de Miss Universo en el año 2018, actuó en un caso en el que interpretó a una mujer llamada Laura en un episodio que llevó por nombre “Jalando la Puerca”, que es una tendencia que consiste en seducir a alguien, pedirle que se mude a su ciudad y abandonarlo. En este caso, la modelo colombiana participó como testigo de Abel, quien era el demandado.

Rafael Londoño en Caso Cerrado

Recordado por su papel de “Pipe”, en “Padres e Hijos” de Caracol Televisión, protagonizó el episodio "Vaselina con cocaína”, en el que interpretó a Camilo, un hombre demandado por su esposa, quien lo acusa de hacerla perder su trabajo y le exige el divorcio.

Alejandro Gutiérrez

José Alejandro Gutiérrez Duque, el actor que ha participado en producciones como "Pablo Escobar, el patrón del mal", “La venganza de Analía” e “Historia de un crimen: Colmenares”, también hizo su aparición en Caso Cerrado en el 2016. Gutiérrez actuó como José, quien era el denunciante.

En este episodio, el hombre demando a su esposa para que le diera el divorcio, desaloje su lugar de residencia y le permita casarse con su hermana, quien es su cuñada y es menor de edad.

Sebastián Rendón

Sebastián Rendón, quien actuó en “Cumbia Ninja”, “Tres Caínes” y “El Chapo”, también interpretó a Carlos, en un capítulo llamado “Alquiler de niños”, en el que, junto con su hermana, denuncian a su madre que los deja al cuidado del hermano mayor en Colombia y este los esclaviza y abusa de ellos.

El músico y líder de la banda La Pestilencia, Dilson Díaz, también apareció en un programa de un formato similar, que no es Caso Cerrado. En esta ocasión, Díaz hizo su aparición en La Corte del Pueblo, en donde de igual manera, en una corte judicial, se tomaban decisiones sobre casos de la cotidianidad.