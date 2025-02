Gustavo Petro: “He descubierto que dentro del reguetón también hay arte”

Presidente Gustavo Petro durante consejo de ministros transmitido en vivo. Foto: Presidencia

No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla del reguetón. Anoche, durante el Consejo de Ministros que se transmitió en vivo, el jefe de Estado volvió a hablar de ese género musical para ilustrar sus posturas.

Entre los muchos temas de los que habló, Petro se volvió a referir a “+57″, canción de Karol G, Feid, Maluma, entre otros cantantes de reguetón que generó una fuerte polémica por cuenta de la letra en la que se sexualiza a menores de edad.

En su diatriba, el presidente arremetió además contra las narco series, algunas de ellas creadas por Gustavo Bolívar, hoy director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y quien también estaba presente en la reunión.

“Nuestra televisión nunca hace películas de nuestra historia, porque quiere sacar es traquetos. La música que ponen en Caracol y RCN es mayamiense (de Miami), hecha por antioqueños, pero que no son del barrio popular de Medellín, sino que transforma eso en una ficción en donde la música va incentivando al extranjero a venir a hacer sexo comprado con las niñas del propio pueblo de Medellín. Y eso no puede ser. El arte no puede ser eso. La cultura no puede ser eso”.

No es la primera vez que el jefe de Estado apunta contra “+57″. En su momento, cuando la polémica estaba en su punto de ebullición, señaló:

“En cada género artístico hay arte, pero también ignorancia. El arte perdura, la ignorancia dura un segundo”.

“Está bien el debate cultural. Hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios”.

En diciembre del año pasado, el presidente hizo referencia al rapero venezolano, Canserbero, para cuestionar contra “+57″.

Canserbero marca la diferencia en la música urbana contemporanea entre el arte y el simple canto mercanchifle, entre el cantar inteligente y un +57.https://t.co/WAGeAgWtto — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2024

En otro momento de del Consejo de Ministros, que duró más de cinco horas, el mandatario matizó su postura sobre el reguetón. Haciendo referencia al sectarismo político y su idea de integrar en su gobierno ideologías disímiles, habló del sectarismo cultural.

“El sectarismo no va porque el pueblo es católico, es evangélico, es religioso, cree en fantasías, le gusta Nacional, Millonarios, Santa Fe (...) A mí no me gusta mucho, pero es la música del pueblo. He descubierto que dentro del reguetón también hay arte, porque es una forma. El tema está en volver lo particular, universal y la consigna es ser humanista”.

Luego de las quejas presentadas por Alexander López, el director de Planeación Nacional, sobre los obstáculos que se han presentado en las reformas presentadas por el gobierno, Petro citó al músico y poeta argentino Facundo Cabral y al expresidente de Uruguay, José Mujica, para argumentar que no era de izquierda ni de derecha, sino humanista.

“Como decía Facundo Cabral, que también lo mataron, ‘no soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad’”.

Petro habla de la condena a Epa Colombia

En su intervención y para hacer referencia a las fallas en la justicia, el mandatario habló de la influencer Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de trasporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

“A Epa (Colombia) se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, ella restituye el vidrio, que es un bien público, pero lo hace en medio del estallido social, ¿qué están condenando, el hecho o es un acto de injusticia? Yo debo criticar algo. A Epa la castigan por ser pobre, por levantarse y protestar en un momento en el que los jóvenes están protestando. Castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta".

En este sentido, concuerda con la magistrada Miryam Ávila, la única mujer que hace parte de la Sala Penal de la Corte. En la decisión en contra de la influencer fue la única que se opuso a la condena. La togada compartió que en el caso de Epa Colombia “no había lugar a declarar la nulidad” como lo pedía la defensa, alegando vulneraciones al derecho de defensa. Ávila resaltó que Epa Colombia había aceptado los cargos y que no podía retractarse de eso.