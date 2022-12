Hallan muerto a Jo Mersa, nieto de Bob Marley, en un carro; ¿qué se sabe?

Jo Mersa en ensayos para una de sus presentaciones musicales. Foto: Instagram: @jomersamarley

Joseph Mersa Marley, artista de reggae jamaiquino, fue hallado sin vida este 28 de diciembre, según informaron medios estadounidenses. Uno de sus representantes fue quien confirmó la muerte a la revista Rolling Stones sin dar muchos detalles acerca de la causa, pero, horas después, WZPP Radio en Miami informó que su cuerpo fue hallado sin vida en un vehículo luego de sufrir un ataque de asma el pasado martes.

El artista, conocido en la industria musical bajo derecho propio como ‘Jo Mersa’, es hijo del músico Stephen Marley y nieto del artista Bob Marley; asistió al Miami Dade College y estudió ingeniería de audio después de pasar sus primeros años en Jamaica. Su trayectoria musical nace de su familia, siendo Bob Marley, uno de los representantes más importantes de su género, artista jamaiquino que falleció a los 36 años tras padecer cáncer de piel.

A los 31 años, tuvo varios lanzamientos musicales como su EP ‘Comfortable’ lanzado en 2014, que hacía referencias a sus anteriores canciones como “Rock and swing” y “Bogus”, hasta lanzar su sencillo “Burn It Down” en 2016, con el cual aumentó su reconocimiento, y su segundo y último EP ‘Eternal’, que en español significa “Eterno”, el año pasado.

El fallecimiento del intérprete de “Made it”, ha generado dolor en la industria musical, por lo que seguidores y compañeros suyos han expresado sus condolencias tanto a su esposa, hija, padres y hermanos, así como a amigos del nieto de la joven promesa del reggae.

Una de las primeras personas en lamentar la pérdida fue la Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica Olivia Grange, quien expresó a través de su cuenta de Twitter: “Me entristece profundamente la noticia de que el artista Joseph Marley, hijo de la estrella del reggae, Stephen Marley y nieto de la superestrella del reggae Bob Marley, ha muerto. Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia”.

¿Quién era Joseph Mersa Marley?

Nació en 1992 en Kingston, Jamaica, lugar donde pasó los primeros años de su vida y asistió a la escuela preparatoria Saints Peter and Paul. A sus 11 años, se estableció en Florida, donde estuvo rodeado de música gracias a su legado familiar, viéndose influenciado desde su padre Stephen Marley hasta su abuelo Bob Marley. Según contó, en una entrevista en 2014 a la revista Rolling Stone, él y su primo Daniel Bambaata Marley, tenían la tarea de cantar la canción de 1989 de los Medley Makers, “Look Who’s Dancing”.

Sobre crecer en un ambiente musical, Mersa expresaba que era algo mágico, haciendo referencia a todas las personas que lo influenciaron y acompañaron en todo su proceso. “Llegaba a casa e intentaba hacer la tarea, pero terminaba distrayéndome y echando un vistazo al estudio. Siempre querrías entrar y salir corriendo para ver qué estaba pasando”, contó.

Empezó su carrera musical en la escuela secundaria, donde tuvo su primer lanzamiento oficial en 2010 con su canción “My Girl” en colaboración con su primo Daniel Bambaata. Cuatro años después, lanzó su primer EP en solitario “Comfortable” y, en 2016, se unió a su padre en “Revelation Party” en el álbum “Revelation Part 2: The Fruit of life”. Su último lanzamiento fue “Eternal” en 2021, el cual contó con colaboraciones con artistas de reggae y dancehall como Busy Signal, Black-Am-I y Kabaka Pyramid.

A pesar de siempre haberse visto inmerso en el legado musical que ha dejado su familia, Mersa siempre aseguró estar interesado en labrar su propio camino. “Soy uno de la nueva generación de Marley, pero sigo experimentando al mismo tiempo. Mi plan es hacer algo nuevo con mis raíces”. Expresó.