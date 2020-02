Harrison Ford ha renunciado a la carne y los lácteos

BANG Showbiz

A sus 77 años e inmerso como está en los preparativos de la que será la quinta entrega de la saga "Indiana Jones", el actor Harrison Ford ha iniciado una nueva etapa en su vida caracterizada por los beneficiosos efectos de la dieta tan saludable a la que se ha acogido recientemente.

De forma más concreta, el intérprete ha abandonado definitivamente la carne y los productos lácteos para abrazar una alimentación principalmente basada en pescado, fruta y verdura. (Lea: Harrison Ford regresa a Hollywood para estrenar "The call of the wild")

"Ahora como mucha verdura y pescado, nada de carne o productos derivados de la leche. Simplemente decidí que estaba cansado de la carne, no es nada buena para el planeta y ciertamente tampoco lo es para mí", ha asegurado el astro de Hollywood a su paso por el programa de Ellen DeGeneres para, justo a continuación, presumir de los altos niveles de energía con los que ahora afronta los retos de la vida cotidiana.

Sin embargo, y al margen del gran estado de forma que le acompaña a día de hoy, el también protagonista de cintas como "Blade Runner" o de sagas tan populares como "Star Wars" ha señalado que nunca se ha ejercitado demasiado en el gimnasio y que, a su edad, no tiene intención de cambiar radicalmente de hábitos en ese aspecto.

"Nunca me he entrenado con excesiva intensidad. Me gusta hacer deporte, salir con la bicicleta y practicar tenis cuando tengo ocasión. Pero siempre lo he hecho con moderación", ha revelado el incombustible intérprete, quien lleva más de 15 años de relación con la también actriz Calista Flockhart, con quien pasó por el altar en el año 2010.