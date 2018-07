Harvey Weinstein pide que se desestime la demanda de Ashley Judd en su contra

EFE

El exproductor de cine Harvey Weinstein pidió al Tribunal Superior de Los Ángeles (EE.UU.) que desestime la demanda que la actriz Ashley Judd presentó en su contra en abril y en la que, entre otros delitos, lo acusa de acoso sexual y difamación. (Le puede interesar: "No me daba miedo Harvey Weinstein": Ashley Judd).

El medio especializado The Hollywood Reporter detalló los argumentos que Phyllis Kupferstein, abogada de Weinstein, ha presentado en la corte californiana para defender al productor, que, por otro lado, está siendo juzgado en Nueva York por seis cargos relacionados con agresiones sexuales.

Según el relato de Ashley Judd, Weinstein intentó sobrepasarse durante un encuentro de negocios que tuvo lugar en un hotel de Beverly Hills (California, EE.UU.) entre finales de 1996 y principios de 1997. (Leer también: Harvey Weinstein vuelve a declararse inocente ante tercera acusación de abuso).

Ante la negativa de la artista, Harvey Weinstein comenzó presuntamente una campaña de difamación en Hollywood para impedir que tuviera acceso a papeles importantes en, por ejemplo, las películas de "The Lord of the Rings" que dirigió Peter Jackson. (Archivo: Así fue como Harvey Weinsten le prohibió a Peter Jackson trabajar con Ashley Judd y Mira Sorvino).

Como respuesta a estas acusaciones, el exproductor defendió que la intérprete esperó demasiados años para presentar su denuncia.

"La demandante ciertamente supo del supuesto acoso sexual y sus traumas, si los hubo, en el momento del encuentro en el hotel", afirmó.

"Ella supo además que no había sido seleccionada para 'The Lord of the Rings' para cuando comenzó el rodaje", añadió sobre una trilogía cuya primera película, "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring", se estrenó en 2001.

"Judd afirma que no supo hasta el final de 2017 que Weinstein estaba supuestamente detrás de la decisión del casting. Sin embargo, admite que no investigó por qué no había sido seleccionada porque no quería molestar a Jackson. En consecuencia, su falta a la hora de presentar una demanda a tiempo se debe a su propia omisión de diligencia razonable y no a una mala conducta de Weinstein", dijo.

La abogada de Harvey Weinstein también cuestionó la acusación de acoso sexual porque, en su opinión, Ashley Judd no argumentó que el trato del productor fuera "grave o dominante, especialmente dado que la demandante alegó que fue un hecho aislado y que Weinstein y ella, en palabras de la denunciante, 'negociaron' acerca de su futura actividad sexual". (Leer también: Ashley Judd dedica palabras de aliento a mujeres víctimas de acoso sexual).

Este argumento se refiere al episodio de presunto acoso sexual que describe Judd en la demanda.

La actriz acudió a una reunión con Weinstein, que le recibió en albornoz y le pidió que le diera un masaje, a lo que Judd se negó.

También le pidió que le ayudara a elegir su ropa y que viera como se duchaba, dos proposiciones que rechazó asimismo la actriz.

Asustada y creyendo que iba a sufrir algún tipo de agresión, Ashley Judd planteó, según sus palabras, un "simulacro de negociación" para escapar de la situación y bajo el que le propuso a Weinstein, falsamente, que dejaría que la tocara cuando ganara un Óscar por uno de sus filmes.

"Weinstein respondió: 'Cuando seas nominada'. Judd se mantuvo firme y dijo: 'No, cuando gane'. Y entonces huyó del lugar", se asegura en la demanda.

Harvey Weinstein, en cambio, sostiene que se trataba de una negociación real.

Por parte de la actriz, el abogado Theodore Boutrous calificó los argumentos de Weinstein de "infundados" y "ofensivos".

Además aseguró que demostrarán en los tribunales que Weinstein "perjudicó maliciosamente" la carrera de Judd cuando ella rechazó sus proposiciones sexuales.