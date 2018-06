A hija de Michael Jackson no le gustó el mensaje de su abuelo sobre su estado de salud

Con información de Bang Showbiz

La semana pasada Jermaine Jackson, uno de los hermanos del fallecido "rey del pop", comentó al periódico Daily Mail sobre el complicado momento que vive la familia debido al delicado estado de salud de su padre, Joe Jackson, al mismo tiempo que reconocía que al hombre de 89 años le quedaba muy poco tiempo de vida.

Según el sitio especializado en famosos, TMZ, el exmanager sufre un cáncer terminal.

Además, Jermaine Jackson comentó que la familia no sabe ni cómo ni dónde estaba siendo atendido su padre, después de que él mismo hubiera dado instrucciones precisas para que ninguno de sus diez hijos o su exesposa Katherine tuvieran acceso a su historial médico o su habitación del hospital. (Imágenes: Nueve años de la muerte del "Rey del Pop").

El domingo pasado, un día antes de conmemorarse el noveno aniversario de la muerte de Michael Jackson, Joe se refirió por primera vez acerca de su estado de salud a través de la esfera virtual.

"He visto ya más amaneceres de los que me quedan por delante. El sol sale cuando es el momento y, nos guste o no, se pone cuando llega su hora", escribió el hombre.

A Paris Jackson, hija del "rey del pop", no le gustó mucho el mensaje, pues desconfía de la persona que lo escribió, asegurando así que no fue su abuelo.

"Es un tuit precioso. Pero me apena ver que quien se haya apropiado de la cuenta de mi abuelo se está aprovechando", escribió en Twitter.

Por otra parte, Paris Jackson lideró este lunes el torrente de mensajes que empezaron a aparecer en las redes sociales para rendir homenaje al "rey del pop" en el noveno aniversario de su muerte: todo un ritual que dejó patente, al margen de la dramática pérdida, que el legado del artista vivirá para siempre entre sus amigos y fans.

"Infinito", reza la descripción del bonito retrato que compartió de su padre en su perfil de Instagram, un título que se vio posteriormente complementado con unas sentidas palabras de agradecimiento publicadas en su cuenta de Twitter: "Gracias de todo corazón por el amor que me has mandado en todos estos años".

La hermana mayor del astro de la música, LaToya Jackson, también recurrió a la plataforma de microblogging para honrar la memoria del intérprete.

"Se fue demasiado pronto. ¡Siempre te echaremos de menos, rey del pop!", apuntó la también cantante en la red social.