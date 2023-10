Hija de Robin Williams criticó la inteligencia artificial por recrear voz de su padre

Zelda Williams es la hija del fallecido actor Robin Williams y de Marsha Garces. Foto: Getty Images

Zelda Williams, hija del fallecido actor Robin Williams, cuestionó el uso de la inteligencia artificial en las producciones fílmicas de Hollywood. Por medio de una historia de Instagram, la actriz y guionista emitió un comunicado en el que manifestó su inconformidad con las decisiones de algunas productoras, que han optado por esta tecnología para recrear la voz de su padre, quien se suicidó en agosto de 2014.

“No soy una voz imparcial en la lucha de SAG- AFTRA (Sindicato de Actores de Hollywood) contra la IA. He sido testigo durante años de cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es falso, es muy, muy real”, manifestó Zelda, quien se ha mostrado a favor de los reclamos y peticiones del SAG en cuánto al uso de la inteligencia artificial en películas y series.

La hija del recordado actor por películas como La sociedad de los poetas muertos y Jumanji, aseguró que le parece inquietante que estén usando la voz de su padre para decir cosas que no lo representan y que además esto deja sin oportunidades laborales a los actores y actrices.

“Ya escuché que AI utilizaba su ‘voz’ para decir lo que la gente quisiera y, aunque personalmente lo encuentro inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos. Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo humano en la búsqueda de la interpretación”, agregó.

La preocupación porque la IA reemplace la labor de guionistas y actores, fue una de las principales razones por la que estos dos gremios se declararon en huelga, pues muchas de las grandes productoras introdujeron esta nueva tecnología porque les permite explorar técnicas y herramientas más baratas y efectivas que el trabajo humano.

Frente a esto, Zelda declaró que “estas recreaciones son, en el mejor de los casos, una pobre demostración de los poderes del ser humano; y el peor, un horrendo monstruo Frankenstein, creado junto a las peores facetas de esta industria, en vez de lo que realmente debería significar”.

Aunque desde hace una semana, la huelga de guionistas llegó a su fin, luego de que el Sindicato de Guionistas (WGA) encontrara un acuerdo provisional con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Por su parte, los actores siguen en negociaciones, pues aseguran que muchas de sus delaciones no son las mismas que las de los escritores.

“Estamos contentos de que el WGA haya llegado a un acuerdo, pero no hay una solución única que sirva para todos. Esperamos reanudar las conversaciones con la AMPTP”, expresó Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA. No obstante, se estima que este acuerdo pueda servir como una base para desconvocar la huelga de actores.

El acuerdo entre guionistas y productoras de Hollywood

“Podemos decir con gran orgullo que se trata de un acuerdo excepcional, con importantes logros y protecciones para los guionistas de todos los sectores de actividad de nuestros miembros”, indicó el WGA en un comunicado.

Aumento de salarios y de los pagos residuales, así como garantías sobre el número mínimo de guionistas contratados y el control sobre el uso de la inteligencia artificial, fueron los acuerdos que obtuvieron los escritores, luego de 146 días de huelga.

En este último punto, las condiciones impiden que se use IA para escribir o reescribir material, obligar a los guionistas a utilizar programas de inteligencia artificial para hacer su trabajo y dar el crédito a la inteligencia artificial como guionista.

