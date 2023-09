Sospechoso del asesinato del rapero Tupac Shakur fue arrestado en Las Vegas

La estrella de rap Tupac Shakur llega al New York's Radio City Music Hall para los premios MTV Video Music Awards, en septiembre 4 de 1996. Nueve días después murió a causa de sus heridas de balas después de un tiroteo que se registró en Las Vegas, Nevada.(AP Photo/Todd Plitt) Foto: AP - TODD PLITT

En las horas de la mañana, la Policía de Las Vegas arrestó el viernes 29 de septiembre a un sospechoso del asesinato de la estrella de hiphop Tupac Shakur, quien fue murió a sus 25 años a causa de la gravedad de sus heridas después de un tiroteo. El caso lleva 27 años sin resolverse.

Duane Davis, más conocido en su círculo social por su apodo “Keffe D”, de 60 años, fue detenido en conexión con los eventos que se desataron aquel 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas. Informó Los Angeles Times.

En búsqueda de avanzar con la resolución del caso, en julio del 2023 los cuerpos policiales de la ciudad de Nevada registraron el hogar de la pareja de Davis, Paula Clemons, quien reside en la ciudad de Henderson, con el objetivo de encontrar material relacionado con el asesinato del artista. Las autoridades confiscaron ordenadores, un celular, un disco duro, una revista Vibe en la que aparecía el rapero, varias balas del calibre 40, fotografías y un ejemplar de las memorias de Davis.

En el año 2010, cuando contaba con 46 años, el presunto implicado rompió su silencio en una reunión con las autoridades. En su libro de memorias, Compton Street Legend publicado en el 2019, relató que a raíz de enfrentar una posible cadena perpetua por tráfico de drogas decidió confesar: “Dijeron que romperían la acusación si colaboraba”. Aseguró que era uno de los pocos testigos vivos.

Otra de las personas que presenciaron el suceso que desencadenó la muerte de Tupac, y que aún continúa con vida, es Marion ‘Suge’ Knight, exdirectora ejecutiva de Death Row Records, la cual se encontraba en el vehículo junto a él cuando resultó herido. Actualmente, Knigth está cumpliendo una condena por homicidio involuntario en un caso no relacionado.

Sobre la captura aún no hay claridad sobre los delitos a los que se acusa a Davis, sin embargo, se espera que oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas realicen una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido.

Tupac Shakur

El autor de Hit ‘Em Up se encontró en una encrucijada a los 25 años después de salir de una pelea de boxeo en el hotel MGM Grand en Las Vegas. En el tiroteo recibió cinco impactos de bala desde un vehículo. Tupac Shakur sobrevivió a las heridas, pero seis días después, el 13 de septiembre, falleció.

Lo sucedido desató una controversia alrededor de la guerra de pandillas que para entonces se vivía entre la Costa Esta y Oeste de Estados Unidos. Se rumoreó que su ex amigo y después rival, Christopher George Latore Wallace más conocido como The Notorious B.I.G., tendría relación con el crimen. Meses después, en marzo de 1997, B.I.G. falleció en Los Ángeles en circunstancias similares, recibiendo cuatro impactos de bala en el pecho desde otro coche en un semáforo.

En 2018, Netflix lanzó el documental Unsolved: The Tupac and Biggie Murders, en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que había disparado a Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable. “Lo guardaré por el código de las calles[...] Simplemente vino del asiento trasero, hermano”.

La Policía de Las Vegas aseguró en el pasado que pese a la gran cantidad de testigos, la investigación se había estancado por falta de cooperación de los mismos.

