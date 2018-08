Hilary Swank y Philip Schneider se casaron en una boda secreta en el bosque

BANG Showbiz

La actriz confirmó la noticia en su última entrevista para la revista Vogue y no dudó en decir que se casó con el hombre de sus sueños.

La doblemente oscarizada Hilary Swank aprovechó su última entrevista a la edición estadounidense de Vogue para confirmar, por un lado, que se ha casado este verano con su prometido Philip Schneider, a través de una íntima ceremonia celebrada en una reserva natural de California, y para poner de manifiesto, por el otro, que no podría sentirse más feliz y entusiasmada tras haber puesto el broche de oro a la envidiable historia de amor que mantiene con el hombre de su vida. (Le puede interesar: Hilary Swank no logra convencer a los fans que ella y Jennifer Garner no son la misma persona)

"Fue algo claramente atemporal. No tengo otra manera de describirlo. Me sentía abrumada de gratitud. Casarme con el hombre de mis sueños y rodeada de seres queridos en medio de un emplazamiento tan mágico y profundo es simplemente maravilloso. Ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad", dijo la intérprete estadounidense en conversación con la revista.



La protagonista de títulos como Boys Don't Cry o Million Dollar Baby no podría sentirse más afortunada de haber pasado por el altar, como ella misma ha explicado al dar más detalles sobre el bucólico entorno en el que ha tenido lugar su enlace, en una zona boscosa protegida que se extiende a lo largo de 20.000 acres y que da cobijo a "árboles de más de 800 años" de antigüedad.



"Encontramos exactamente lo que estábamos buscando en la Reserva de Santa Lucía, en Carmel, California. Es una comunidad privada llena de árboles de más de 800 años y cuenta además con una pequeña arboleda de secuoyas que nos resultaba ideal para una ocasión tan especial", afirmó la afamada artista para revelar que el primer baile de la noche, el que corre a cargo de los novios, vio a los recién casados tratando de emular a Fred Astaire y Ginger Rodgers.



"Dudo mucho que de verdad nos marcáramos una versión moderna de Fred y Ginger, pero la pasamos genial y tanto nuestras familias como nuestros amigos lo disfrutaron mucho", aseguró en tono jocoso.