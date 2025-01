Hollman Morris respondió a las críticas por el valor del concierto de Residente

Holman Morris Foto: Facebook Holman Morris

A través de X el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó el valor del Concierto de la Esperanza, el cual organiza RTVC. El evento gratuito, que se realizará el próximo 2 de marzo con Residente como acto principal, costaría casi 4 mil millones de pesos, según el concejal.

El concierto de la esperanza de Petro y Hollman Morris pagado por todos los colombianos a través de RTVC nos costará $3.965.523.131.



El señor RESIDENTE cobrará $2.185.000.000 y el resto se irá en la producción del evento.



Todo esto en medio de una crisis fiscal.



👇🏻 pic.twitter.com/tMaWmKGVf3 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) January 31, 2025

De acuerdo con RTVC, el concierto “busca ser un espacio de unión, resistencia y dignidad” y el artista quiere “transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia en un momento crucial para el país”.

Durante una entrevista para La W, Morris indicó que, aunque hubo un recorte presupuestal anual de 100 mil millones a la RTVC, eso no implica que no continúen con su misión de producir conciertos para radio y televisión. Además, que la producción de este evento no representa un gasto, sino una inversión para el sistema de medios.

“Dentro de los recursos asignados, sin afectar la misionalidad del sistema de medios públicos, como lo hicimos el año pasado, ya veníamos proyectando este concierto. El momento... sí, pero no podemos seguir paralizando la misión y las funciones de la entidad. Ya nos hicieron un recorte y, afortunadamente, haciendo sumas y restas, pudimos sacar adelante un concierto que habíamos prometido y con un artista de esta categoría”, aseguró el funcionario.

“El año pasado para ver a Residente la boleta más barata costaba $180.000. También alguien, que gana un salario mínimo, se puede preguntar ‘y yo que pago impuestos por qué no tengo derecho de ir a un concierto de Residente totalmente gratis en un buen formato’”, agregó Morris.

“En este momento, y como están dadas las circunstancias económicas del país, el Gobierno debería recortar el gastos en eventos. Este gobierno ya se ha derrochado 1.3 billones de pesos en dos años en temas de eventos. La orden del presidente Petro es recortar gastos en eventos y, acto seguido, en RTVC salen y hacen este tipo de eventos”, aseguró Briceño a La W.

Frente a la pregunta de cómo este concierto podría generar ingresos o la recuperación del dinero presupuestado, Morris afirmó que siempre había ganancia en cuanto a posicionamiento de marca. “Todo el 2024, con todos los eventos que hicimos, nos generaron más de 19 mil millones en posicionamiento de marca. Siempre va a haber un retorno porque es una inversión en cultura y no un gasto”, dijo el gerente de RTVC en la entrevista.

Además, según Morris el año pasado, en el concierto que se hizo a favor de Palestina y que tuvo un costo de $2.290.0000, hubo retorno de los recursos e, incluso, ganancias. En su momento, el concejal Daniel Briceño también denunció el costo de la producción del evento.