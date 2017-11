Humorista Louis C.K. es acusado por cinco mujeres de conducta sexual indebida

EFE

Cinco mujeres han acusado al cómico estadounidense Louis C.K. de conducta sexual indebida, en una información publicada por The New York Times.

Dos de las mujeres, las cómicas Dana Min Goodman y Julia Wolov, dijeron al periódico que Louis C.K. se desnudó y masturbó frente a ellas en el año 2002, después de invitarlas a su hotel tras una actuación. (Leer La historia de Kevin Spacey y la escena más turbia de House of Cards).

Otra, Abby Schachner, explicó que en 2003 llamó al conocido cómico para que acudiera a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba mientras hablaban por teléfono.

Rebecca Corry, otra cómica, aseguró que Louis C.K., con el que coincidió en un programa de televisión, le pidió permiso para masturbarse frente a ella, algo que rechazó.

La quinta mujer, que pidió el anonimato, dijo que el actor y guionista le solicitó lo mismo varias veces a finales de los años 90, cuando ambos trabajaban para el programa "The Chris Rock Show".

Las acusaciones contra Louis C.K. llegan tras años de rumores en torno a su figura y en plena oleada de denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo estadounidense.

El caso más sonado, también destapado por The New York Times, es el del productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por numerosas mujeres y contra el que las autoridades de Nueva York están preparando una acusación que podría llevarlo a la cárcel por una presunta violación cometida hace años.

Hoy, poco antes de que se publicara la información sobre Louis C.K., el estreno de su última película en Nueva York, previsto para este mismo jueves, fue cancelado abruptamente.

Según la web The Hollywood Reporter, el motivo fue la información del Times, de la que el artista y su entorno ya estaban al corriente.

El diario explica que pidió a Louis C.K. y a su agente su versión de los hechos y que se les dijo que el cómico no iba a dar ninguna respuesta.

En la película, según los medios, hay escenas en las que un personaje gesticula como si se estuviera masturbando delante de otras personas, algo a lo que Louis C.K. ha restado importancia cuando ha sido preguntado al respecto.

En septiembre, cuestionado en una entrevista con el Times sobre supuestos casos de acoso sexual que se le atribuían, el cómico aseguró que eran únicamente "rumores".

Según varias de las mujeres que lo acusan, sin embargo, Louis C.K. les pidió disculpas por sus acciones.

Louis C.K., que es uno de los artistas más respetados en la comedia estadounidense, reúne habitualmente a decenas de miles de personas en sus actuaciones en directo y es el creador de la popular serie de televisión "Louie".

Horas después de que se conocieran las acusaciones en contra del humorista, HBO anunció que las producciones que Louis C.K. desarrolló en colaboración con esta cadena, entre las que se incluye la serie "Lucky Louie", fueron eliminadas del catálogo de sus servicios de visionado bajo demanda.

Además, HBO aseguró que el comediante no participará en el especial con fines caritativos "Night of Too Many Stars", que se emitirá el próximo 18 de noviembre.