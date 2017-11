Escándalos sexuales de Weinstein y Spacey dejan millonarias pérdidas en Hollywood

Veronique Dupont / AFP

Proyectos que terminan en la gaveta, estrenos de filmes suspendidos, estudios amenazados y la campaña por el Óscar sacudida: los casos de abuso sexual involucrando a Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Brett Ratner y otros generaron un caos inconmensurable en Hollywood. (Leer Espías, dólares y amenazas: Así fue como Weinstein calló durante años su actividad sexual).

Un mes después que el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparan el escándalo sobre el deshonrado productor Weinstein, acusado por una centena de actrices y exempleadas de acoso, agresión sexual y hasta violación, muchos tomaron valor para salir de las sombras y denunciar a otros pesos pesados de la industria sobre conductas similares.

Fue así como iniciaron las denuncias contra Spacey, ganador de dos premios de la Academia, y del director Ratner, entre otros actores, agentes, ejecutivos... Son tantas las revelaciones que el diario Los Angeles Times se preguntó en su editorial del domingo: "¿Quién será el próximo?". (Leer Kevin Spacey y Harvey Weinstein tratan su adicción al sexo en la misma clínica).

"Espero que todo este caos pavimente un camino hacia una sanación" en la industria, dijo la estrella Jessica Chastain.

Tim Gray, uno de los editores jefe de la revista Variety, dijo que "hay escándalos en Hollywood desde la era del cine mudo, pero era una persona, un incidente".

"Tengo en Variety 30 años y nunca vi una cosa así", indicó.

Cualquier proyecto que tenga el sello de The Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob, se volvió tóxico, cuando apenas meses atrás era una señal de prestigio.

El director Oliver Stone, que inicialmente defendió al productor, decidió después retirar de la compañía su proyecto sobre la serie "Guantánamo".

La más reciente película del estudio "Amityville: el despertar" recaudó apenas 742 dólares en más de una semana en taquilla en Estados Unidos, según el sitio especializado Boxofficemojo.Com.

Y la compañía está al borde de la quiebra.

Otros estudios también se vieron sacudidos por escándalos sexuales, como el gigante de internet Amazon, cuyo director Roy Price renunció tras alegaciones de acoso en su contra.

Daño colateral: la muy esperada serie de televisión de David O. Russell ("Joy: el nombre del éxito", "Los juegos del destino") fue "torpeadeada", explicó la actriz Julianne Moore en el programa "Live with Andy Cohen".

"Con la debacle de Weinstein y otro asunto con Amazon, todo el mundo se retiró" del proyecto, dijo la actriz ganadora del Óscar, que trabajaría con Robert de Niro.

Un guionista que trabajó meses en un proyecto de serie para Amazon dijo a la AFP que ahora es una incógnita si se materializará.

"Todo el mundo es reemplazable"



El gigante de "streaming" Netflix también atraviesa por una crisis con las acusaciones contra Spacey, protagonista de su aclamada serie "House of Cards". (Leer también Netflix repudia a Kevin Spacey: ¿Matará House of Cards a Frank Underwood?).

La producción de la sexta temporada -que sería la última- fue suspendida abruptamente y el lanzamiento de la película "Gore" con el mismo actor, fue cancelado.

Warner Bros por su parte rompió una sociedad de cientos de millones de dólares con la empresa de Ratner ("Una pareja explosiva", "Quiero matar a mi jefe", "El renacido"), que trabajaba en una adaptación del exitoso libro "El jilguero".

"Ésta es una lección para todo el mundo en Hollywood", indicó Gray. "Todo el mundo es reemplazable. Kevin Spacey era la gran estrella de 'House of Cards', se hará entonces sin él".

Los escándalos también afectaron la carrera por el Óscar.

Sony Pictures apostaba por el último filme de Ridley Scott, "All the Money in the World", pero con Spacey en el papel principal, el panorama cambia.

Y a cuatro meses de la ceremonia, "quien sabe qué historia vamos a descubrir sobre sobre otros en competencia", añadió Gray.

La Academia expulsó a Weinstein hace un mes, pero otros de los acusados son miembros aún.

Está también el escándalo tras bastidores: el representante Tyler Grasham fue despedido de una prestigiosa agencia y otro agente, David Guillod, renunció, ambos por denuncias sexuales, mientras que Danny Masterson también fue acusado y hay una petición para que Netflix cancele su show.

Para Gray, es evidente "que algo está mal con la industria", destacando los problemas de diversidad, denuncias de discriminación contra minorías y mujeres, y ahora, de abuso sexual. (Contexto Bill Cosby, Woody Allen, los hermanos Affleck y otros escándalos sexuales de Hollywood).

Y aseguró que, si bien "Hollywood adora un gran regreso", lo de Weinstein, Spacey y Ratner "no se puede perdonar".