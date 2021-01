Varios artistas, como Rubén Blades y La India, mostraron su apoyo a través de las redes sociales al salsero puertorriqueño, que permanece hospitalizado en Puerto Rico.

Varios artistas mostraron su apoyo a través de las redes sociales al salsero puertorriqueño Ismael Miranda, intervenido quirúrgicamente a causa de un derrame cerebral y que permanece ingresado en un hospital de la isla.

Uno de los que primeros en mostrar su afecto por el puertorriqueño fue el panameño Rubén Blades, quien recurrió a su cuenta de Facebook para compartir una imagen de ambos abrazados y desearle lo mejor en su recuperación.

“Enviamos nuestro abrazo y oraciones para su pronta recuperación del accidente cerebrovascular que experimentó ayer y del que hoy se recupera”, señaló Blades.

“Esta es una situación en la que los flujos sanguíneos a una parte del cerebro disminuyen, o se detienen”, explicó sobre la dolencia de su amigo.

“A Ismael, de parte de mi familia, de Panamá y de toda la enorme cantidad de seguidores que posee en Latinoamérica y el mundo, nuestras oraciones”, subrayó.

La compatriota de Miranda, Linda Bell Viera, conocida en el mundo del espectáculo como “La India”, también se acordó del salsero en estos momentos tan delicados y dijo, apoyándose en una foto de los dos juntos. “Padre nuestro, que reinas en el cielo y la tierra, hoy me pongo a tus pies y ruego por tu misericordia; por tu amor; por tu bondad, por tu compasión”. (Le recomendamos: Kourtney Kardashian y Travis Barker, de Blink 182, confirman su relación amorosa).

“Padre, tú que todo lo puedes, en tus manos coloco la salud de mi hermanito Ismael Miranda”, dijo.

El cantante Michael Stuart, de orígenes puertorriqueños, compartió una foto de recuerdo de ambos y dijo “¡Dios está ‘in action’, papá! Prepara las maletas, que sales porque sales de esta y ¡GANADOR! BENDICIONES”, en su cuenta de Instagram.

Ismael Miranda, leyenda puertorriqueña de la salsa, fue intervenido quirúrgicamente por causa de un derrame cerebral, motivo por el cual fue ingresado en un centro hospitalario, según un comunicado de la familia del artista divulgado este lunes.

Miranda, de 70 años, fue intervenido quirúrgicamente la noche del sábado por recomendaciones de su médico tras sufrir complicaciones. El artista llevaba hospitalizado desde el pasado viernes a causa de mareos que provocaron la decisión de mantenerlo en observación.

Los médicos, tras someterlo a varias pruebas, confirmaron que el cantante sufrió de un derrame cerebral.

Miranda formó a los 11 años parte de los grupos The 4 J’s y Little Jr. and the Class Mates, con quienes participó en varias actividades, incluyendo una de las primeras ediciones del espectáculo que celebraba Jerry Lewis para la Distrofia Muscular. Asimismo, formó parte del Sexteto Pipo y su Combo, y del grupo de Andy Harlow y su Sexteto.

En pleno auge de la salsa, Ismael irrumpió con fuerza espectacular en 1973 al lanzar al mercado la producción “Así se compone un son”. El éxito lo acompañaría después con temas como La cama vacía, La copa rota, Borinquen tiene montuno, Como mi pueblo y Las cuarentas.

En la composición también se anotó éxitos como Señor sereno, Abren paso, Así se compone un son, Lupe, Lupe y Pa’ bravo yo, esta última popularizada por el sonero cubano Justo Betancourt. En la década de 1980 grabó varias producciones con su sello discográfico independiente y en 1986 su grabación Versos de nuestra cultura, junto al cantautor José Nogueras, fue uno de los grandes aciertos de la temporada navideña.

En 1967 hizo su primera grabación discográfica con Joey Pastrana titulada Let’s Ball, cuando un adolescente Miranda se anotó su primer éxito radial con Rumbón melón. Entrada la década de 1990, Ismael grabó con su propio sello discográfico, IM Records, y con la compañía RMM.