Iván Lalinde habló sobre el paso de Natalia en “El Desafío”: “tú ibas a otra cosa”

Natalia estuvo en "Día a Día" después de su eliminación en "El Desafío XX". Foto: Instagram: ivanlalindeg/nataliarinconfit

En la noche del martes 24 de septiembre, Natalia Rincón y Belmer “Be” Ospina se despidieron de “El Desafío XX” al ser la última pareja eliminada del programa que en pocos días llega a su gran final. Los dos exparticipantes hicieron parte de la edición de hoy de “Día a Día” para hablar su paso por el programa concurso. El presentador Iván Lalinde se expresó sobre lo que pensaba de los participantes, en especial de Natalia.

“Yo creo que la diferencia entre la Natalia de la primera etapa a la segunda es grande. Tú al principio estabas desconcentradita, tú ibas a otra cosa, no sabías lo que era esta competencia, ibas a convivir con una cantidad de amigas, te quería encarretar con todos y hacías fiesta, ay, dime que no”, aseguró Lalinde. Rincón se defendió diciendo que su objetivo no siempre fue ganar el programa, sino gozarse la experiencia de estar en televisión.

El presentador también mencionó el romance que tuve la participante con su compañero, Kevyn. “Fue una experiencia bonita, Kevyn y yo hablamos de nuestros sueños, de lo que queríamos. Kevyn era muy especial”, dijo.

Natalia explicó que si la relación entre ella y Kevyn se volvió polémica no fue solo su culpa. “Si alguien cometió un error no fue solo Kevyn, él tenía su pareja y su familia. Obviamente, uno como pareja espera que la persona lo respete, pero las cosas pasaron allá” (...) En el programa se vio como si yo estuviera detrás de Kevyn, las cosas no fueron así, él me conquistó durante mucho tiempo”.

Natalia dejó el programa estando muy cerca de la final, que se transmite este viernes 27 de septiembre. “La última Omega original del desafío se despide. Natalia deja la competencia con la frente en alto y el corazón lleno de orgullo, demostrando que su fuerza y valentía superaron todos los retos. Be, su fiel compañero en el Ciclo Dorado, también se va junto a ella, recordándonos que las puertas siempre estarán abiertas para aquellos que quieran volver”, se lee en la cuenta de Instagram del programa.