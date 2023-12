Iván Lalinde preocupa a sus fanáticos por estado de salud: ¿qué sucede?

El presentador Iván Lalinde mostró en sus redes sociales una fotografía con una máscara de oxígeno. Foto: @Ivanlalindeg

El presentador antioqueño Iván Lalinde mostró por medio de sus redes sociales una fotografía en la que se le ve con una mascara de oxígeno y siendo ayudado por un especialista. En ese momento, sus seguidores comentaron en su perfil cuestionándose sobre su estado de salud actual.

En las historias de Instagram de Lalinde también aparece Claudia, quien actualmente es su especialista y que le ha realizado masajes y terapias con el objetivo de poder despegar las flemas que no permiten una óptima llegada de aire a sus pulmones. Iván, al ver que los resultados de estos tratamientos han sido efectivos ha decidido continuarlas hasta que se encuentre completamente bien de salud.

Ivan Lalinde: ¿Qué le sucedió?

El final de año para Lalinde no ha sido muy bueno. El presentador tuvo que frenar temporalmente su presentación en el programa “Día a día”, así como las grabaciones de “La Voz Kids” debido a que ha estado en recuperación de una fuerte gripa que hasta el momento lo han tenido alejado de las cámaras.

El presentador paisa en su cuenta de Instagram por medio de un video comentó sobre su estado de salud y dijo: “De verdad me estoy cuidando esta peste, tengo el pecho super congestionado. Me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Me ponen un medicamento en la mascarilla para hacerme nebulizaciones”.

¿Quién es Ivan Lalinde?

El paisa ha sido reconocido, entre otras cosas, por presentar el programa matutino de Caracol Televisión “Día a Día”. En su larga carrera ha conducido varios proyectos, como “El precio es correcto”. Actualmente y en sus últimas temporadas ha sido parte del equipo de presentadores de ”La Voz Kids”.