Jaime Andrés García y cómo regular los pensamientos

El psicólogo Jaime Andrés García Vilaro asegura que para mejorar nuestra inteligencia emocional primero hay que hacer una introspección. / Archivo Particular Foto: Archivo Particular

¿Cómo empezó la pasión por el estudio de la psicología?

Mi pasión por la psicología comenzó desde que estaba en el colegio, en 10° grado. Empecé a ver videos sobre psicología, recuerdo mucho que era una psicóloga española que se llama Pilar Muñoz. Luego leí mucho sobre temas de neurociencia, sobre todo a ver videos sobre Facundo Manes, el neurocientífico argentino y autor de varios libros, como Usar el cerebro. Me encantó tanto, que cada vez más me fui inclinando por la psicología, la neuropsicología, la psicoterapia, la investigación y la ayuda a pacientes que sufren de traumas para que estén con mucho bienestar, un buen proyecto de vida y mucha felicidad.

Para usted, ¿cuál es la importancia de la psicología?

Es una ciencia que cada vez demuestra más sobre la importancia de conocernos como seres humanos, nuestras necesidades, las emociones, la autoestima, las relaciones sociales y muchas otras como fuentes que llevan a la felicidad y maneras de regular los problemas que enfrentamos en nuestro día a día. Ya sea asuntos educativos, económicos, laborales, de paz, convivencia, entre otros aspectos.

¿Cómo manejar adecuadamente la inteligencia emocional?

Para mejorar nuestra inteligencia emocional primero hay que hacer una introspección, es decir, conocernos a nosotros mismos y luego a los demás. Debemos hacernos preguntas como: ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo satisfacer mis necesidades? ¿Qué problema estoy teniendo? ¿Cómo lo puedo resolver? Además, reconocer que no somos seres que podemos controlar todo, pero también es importante ser agradecidos con nuestras cosas, cada día agradecer por cosas y seres cercanos que tenemos.

¿Qué es para usted amor propio?

El amor propio está relacionado con aspectos como conocer cómo es uno mismo, aceptar los detalles que uno tiene y decirse yo me quiero con este cuerpo, con estas pertenencias, con esta familia, con estos amigos. Además, autoposeerse con lo que se tiene. Es decir, yo decido quién soy y para dónde voy con estos detalles. Crear un proyecto de vida y, finalmente, entregarse con ese proyecto de vida que uno está creando.

¿Por qué se da la ansiedad?

La ansiedad se presenta principalmente porque no regulamos bien los pensamientos.

¿Por qué la ansiedad se ha incrementado en estos años de pandemia?

Porque la frecuencia, intensidad y duración de pensamientos ansiógenos se ha incrementado, básicamente. Por ejemplo: no podré evitar que me contagie del coronavirus, o si salgo si o si me contagiaré o se contagiará un ser querido, se morirá una persona cercana, no podré trabajar, perderé mi trabajo, mis estudios, etc. Recordemos que estas cosas no son, de inicio, opinables. La realidad actual es que la pandemia es un momento grave que nos lleva a quedarnos en casa, desconectados de muchas cosas.

¿Cómo los seres humanos pueden ser resilientes?

Justamente, reevaluando las situaciones. Por ejemplo: pensar que esta pandemia sí tendrá un fin. Que se acabará, efectivamente. Que aunque no tenemos una fecha para pronosticar su partida, ella se irá. Es decir, mantener la esperanza, a su vez expresar cosas de las que uno se encuentra agradecido de tener, estar con gente propositiva, ver el lado positivo de las cosas, conocer nuestras necesidades, aprender a decir que no ante cosas que no podemos controlar y disfrutar de las cosas que sí nos favorecen.

¿Cómo manejar las emociones?

En cuanto al manejo emocional, consiste en las recomendaciones que hemos dado antes. Es decir, ver el lado positivo de las cosas, aprender a analizar las situaciones y ver qué es lo que se necesita, como también no reprimirse, no afrontar situaciones que deban ser gestionadas -como los problemas en familia-, mantener una comunicación asertiva y mantener el respeto hacia uno mismo y los demás.

Recomienda yoga para estos momentos que está viviendo el mundo, ¿por qué?

Efectivamente, porque el yoga ayuda a relajar los músculos, genera una sensación de relajación, reduce hormonas como el cortisol, que en aumento son peligrosas, y favorece otras como la dopamina, serotonina y endorfina, que ayudan al bienestar, la tranquilidad y la salud mental.