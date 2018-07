Janet Jackson habla sobre la muerte de su padre

BANG Showbiz

El pasado 27 de junio, Joe Jackson fallecíó en un hospital de Las Vegas a los 89 años, después de dedicarse gran parte de su vida a convertir a sus hijos en estrellas de la música y que, irónicamente, se vio marcada a un mismo tiempo por los malos tratos que llegaron a caracterizar al famoso clan. (Le puede interesar: Joe Jackson: el hombre que forjó los Jackson 5, Janet y Michael Jackson)

Pese a que sus últimas semanas de vida se vieron empañadas una vez más por la polémica, debido a que él mismo habría dejado instrucciones precisas para que no se le permitiera el acceso a su historial médico o su localización a sus hijos, -los mismos a los que habría tratado con excesiva dureza y crueldad en su infancia-, parte de sus seres queridos pudieron estar a su lado en el momento final.

Su hija Janet Jackson se encontraba entre esos allegados que quisieron rendirle tributo a posteriori en las redes sociales, en las que ella confirmó a un mismo tiempo que seguiría adelante con la gira en que se encontraba inmersa pese a la muerte de su padre. (Le puede interesar: Tras entierro de su padre, Janet Jackson retomará su gira mundial)

Sin embargo, en su actuación de este domingo en el festival Essence de Nueva Orleans, la estrella confesó que estuvo muy cerca de cancelar todas sus conciertos, y que únicamente cambió de idea tras darse cuenta de que seguir adelante sería la mejor forma de honrar la memoria de su padre.

"Hace poco menos de dos semanas mi padre falleció. Estuvo acompañado en todo mi momento por mi familia y por mí. Ya sabéis, siempre resulta duro perder a un ser querido y, para ser totalmente sincera con vosotros, me ha resultado duro. No sabía qué hacer, no sabía cómo seguir adelante. No tenía claro si debía cancelar este festival, o toda la gira en realidad", le confesó la artista al público allí presente. (Le puede interesar: Joe Jackson fue enterrado en el mismo cementerio que su hijo Michael)

"Fue entonces cuando hablé con mi hermano y empezamos a recordar la fortaleza de mi padre. Era muy fuerte. Sin su ambición, su determinación, no habríamos conocido el éxito. Somos una familia negra que proviene de Gary, Indiana, y hemos conseguido romper todo tipo de récords alrededor del mundo. Esa es la pura verdad; mi padre era un gran hombre. Mi hermano me preguntó: 'Si estuviera aquí ahora mismo, escuchando esta conversación, ¿qué crees que te diría? Creo que mi padre me habría dicho: 'Janet, por favor, acaba lo que empezaste", explicó la artista a todos los presentes sin ser capaz de contener las lágrimas.