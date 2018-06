Joe Jackson: el hombre que forjó los Jackson 5, Janet y Michael Jackson

Antonio Martín Guirado / EFE

Mucho antes de que Richard Williams diseñara un inflexible plan para convertir a sus hijas Serena y Venus en iconos del tenis, Joe Jackson había mostrado el camino en la música: ensayos interminables y férrea disciplina, claves en el nacimiento de los Jackson 5 y la explosión de Michael y Janet Jackson. El hombre de 89 años murió este miércoles.

Nacido el 26 de julio de 1928 en Arkansas, Jackson se casó con Katherine Scruse en 1949 y tuvieron 10 hijos en común: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon (fallecido al poco de nacer), Michael, Randy, Rebbie, La Toya y Janet. (Imágenes: Nueve años de la muerte del "Rey del Pop").

Joe Jackson también tuvo otra hija, Joh'Vonnie Jackson, con Cheryl Terrell, con la que supuestamente tuvo un romance durante 25 años.

Joseph "Joe" Jackson fue, posiblemente, el padre de mayor éxito en la historia de la música a la hora de gestionar la carrera de sus hijos. Boxeador, guitarrista y operador de grúa en su juventud, su pasión por la música le llevó a formar una banda con sus hijos conocida al comienzo como Jackson Brothers, que luego pasó a denominarse como Jackson 5.

Eran los albores de la década de 1960 en la localidad rural de Gary (Indiana) y el patriarca de los Jackson apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael para comenzar una serie de durísimos ensayos que tenían por objetivo ni más ni menos que alcanzar el estrellato.

En ese camino, Jackson se convirtió en todo un sargento de hierro y sus hijos lo veían como una figura autoritaria a la que debían temer si no cumplían con sus peticiones. De hecho, sus hijos debían llamarle Joseph y no podían dirigirse a él como "padre" o "papá".

No es de extrañar, pues, que incluso Michael Jackson le acusara de abusos físicos y emocionales.

"Era muy estricto", admitió el artista en una entrevista con Oprah Wifrey en 1993. "Era muy duro. Simplemente una mirada suya era capaz de aterrorizarte. Había momentos en que venía a verme y me ponía enfermo. Empezaba a vomitar", agregó.

El patriarca siempre negó esos abusos públicamente y en declaraciones a la cadena BBC llegó a decir: "Azoté a Michael con un cinturón, pero nunca le pegué. Pegas a alguien con un palo".

Jermaine Jackson fue de los pocos integrantes del clan que defendió la actitud de su padre y, en una entrevista de 2005 con Larry King, afirmó: "Aquello nos sacó de las calles".

Joe Jackson incluso llegó a ser acusado de sobrepasarse sexualmente con una de sus hijas, Rebbie, según denunció La Toya Jackson en su autobiografía "Growing Up in the Jackson Family: La Toya".

Tras una serie de actuaciones en competiciones locales y pequeños recintos, Joe Jackson logró que apostaran por los Jackson 5 en el Teatro Apollo de Harlem (Nueva York) y tras actuar allí firmaron su primer contrato discográfico.

Así llegaría su primer sencillo, "Big Boy", y el paso a las grandes ligas tras firmar por la célebre discográfica Motown Records en 1969, con la que crearon éxitos como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" o "I'll Be There".

A mediados de los 70 la relación con la Motown se deterioró y el patriarca firmó un nuevo y lucrativo contrato para la banda con Epic Records. Ya sin Jermaine -que siguió por su cuenta en Motown- y con la entrada de Randy, pasaron a llamarse los Jacksons.

Michael también firmó con Epic Records para su carrera en solitario y años después, en 1982, Joe Jackson lanzó la carrera de otro talento descomunal que había cuidado y pulido: el de su hija Janet, a quien consiguió un contrato con A&M Records.

Las carreras de los Jackson y, especialmente, de Michael y Janet alcanzaron registros estratosféricos a comienzos de los 80. En esa época, el desdén hacia el autoritarismo de su padre era algo público y notorio. Tras el terremoto de "Thriller", el mítico disco de Michael Jackson, los hermanos decidieron desligarse profesionalmente de su progenitor. (Le puede interesar: Janet Jackson luchó contra la depresión).

Desde ahí, el patriarca comenzó su particular caída con problemas financieros, que se hicieron especialmente palpables cuando trató de sacar provecho de la muerte de su hijo Michael en 2009, al anunciar la creación de una nueva discográfica, Chi-Coast Entertainment, con él al mando.

Su salud empeoró rápidamente desde 2015, cuando sufrió un derrame cerebral y tres ataques al corazón. Jackson, rodeado de sus familiares más cercanos, incluida Katherine, murió esta madrugada a los 89 años por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas.