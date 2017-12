Jennifer Lawrence fue premiada por su carácter inspirador

La actriz Jennifer Lawrence se unió el miércoles a un selecto grupo de compañeras de profesión, intérpretes de la talla de Helen Mirren, Jane Fonda, Halle Berry o Tina Fey, al recibir en Los Ángeles el llamado Sherry Lansing Leadership Award, un premio que concede anualmente la revista The Hollywod Reporter a la artista que mejor personifica en cada ocasión el carácter inspirador de aquellas mujeres que rompen moldes. (Leer Jennifer Lawrence dice que Harvey Weinstein "era un perro").

Además de expresar en el estrado su gratitud ante semejante reconocimiento, la ganadora del Óscar aprovechó su discurso de aceptación para reflexionar precisamente sobre la responsabilidad social que, de alguna forma, va ligada a su trabajo en el mundo del espectáculo, animando en consecuencia a sus colegas de la industria a aprovechar su proyección pública para luchar por aquellas causas más acuciantes.

"Sé que no es fácil expresarse en público sobre ciertos temas, sé que no es fácil tener que enfrentarse diariamente, y a gran escala, a las críticas o a los prejuicios. Pero lo cierto es que tenemos una plataforma privilegiada para promover valores justos, y si no la uso, me imagino que no me la merezco", explicó la artista durante su tiempo en el escenario.

De forma más concreta, Jennifer Lawrence quiso aplaudir la valentía exhibida por todos aquellos que han venido denunciando el trato vejatorio y denigrante al que se han visto sometidos en el seno de Hollywood por figuras en su momento respetadas como Harvey Weinstein, Brett Ratner o Kevin Spacey, ya que sus testimonios constituyen el primer paso para construir un futuro libre de agresiones sexuales y abuso de poder. (Leer Jennifer Lawrence habla de la experiencia más humillante de su carrera profesional).

"Este último año ha estado especialmente lleno de retos para nuestro mundo y también para nuestro sector profesional. Todos los días nos levantamos con un amplio abanico de titulares que nos dejan impactados, procedentes de todos los lugares del mundo. Afortunadamente, cada vez más mujeres nos muestran que es posible utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para compartir nuestros puntos de vista, para que nuestras voces inspiren a la humanidad e insuflen energía a sus corazones. Sus historias son poderosas, decisivas y su eco va más allá de los titulares y los retuits. Así que sigamos siendo fuertes, resistentes y honestas a la hora de hablar, para que las mujeres del futuro sepan que sus opiniones y sus ideas importan", manifestó Jennifer Lawrence durante el acto.