Jenny López, corista del grupo de Jhonny Rivera, confirma que tienen una relación

Por medio de unas historias compartidas en su Instagram personal, la también cantante Jenny López relató su historia de amor con Jhonny Rivera. Foto: Instagram @jennylopez_oficial

El cantante Jhonny Rivera confirmó se encuentra en una relación amorosa con una de sus compañeras de escenario,. Se trata de Jenny López, una de las coritas de su agrupación y quien es 30 años menor que el cantante. Aunque los rumores sobre su relación venían sonando desde hace semanas, ha sido la misma joven quien aclaró la situación.

“Quiero contarles que sí, tengo una relación con Jhonny, pero quiero contarles la historia como es y desde el principio”, relató Jenny en la función de historias en Instagram.

Según afirma la joven, la historia de amor comenzó cuando ella era una adolescente y asistió a una de las presentaciones del reconocido cantante de música popular en un pueblo llamado La Independencia Tambo, Cauca. En ese entonces, fantaseaba con tener la oportunidad de cantar junto a él, su ídolo de momento, en el escenario. Fue gracias al apoyo de Julieta Rivera, hermana de Jhonny, qué dicha fantasía se hizo realidad con la canción ´Empecemos de Cero´.

Con el paso del tiempo y demostrando su talento, Jenny se unió a la agrupación del padre de Andy Rivera y participó en sus presentaciones internacionales. Sin embargo, ese período, la relación entre ellos solo era de amistad, y según dice, Jenny, ningún acercamiento amoroso se había presentado.

Todo cambió cuando Jhonny sorprendió a Jenny en su cumpleaños número 19, acompañándola junto a su familia en una fecha que creía que pasaría sola. Este detalle tan especial despertó en Jenny sentimientos más profundos que la simple amistad.

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, además porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Cuando yo ya cumplí los 20, él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, compartió la cantante emocionada.

Luego de varias presentaciones juntos, giras y conciertos, la historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López siguió adelante.

