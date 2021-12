Jerónimo Berrío, adicto a la velocidad

Jerónimo Berrío fue campeón suramericano de karts en la categoría DD2, en el Rotax Max Challenger South America 2021. Foto: Archivo Particular

¿De dónde nació su pasión por los karts?

Todo empezó porque mi papá y mis tíos también corrían karts y carros... Cuando era pequeño iba con ellos a sus eventos, no recuerdo mucho verlos correr, pero sí he visto fotos mías acompañándolos. De ahí nació la pasión por este deporte, y luego, cuando empecé a dedicarme más a esto, mi papá se retiró de los carros y se dedicó más a mí, pero estoy seguro de que verlos correr fue lo que me hizo querer ser parte de este mundo.

Está involucrado en este mundo desde muy pequeño, ¿cómo ha manejado su vida personal y su carrera en este deporte?

Monto karts desde los cuatro años y siempre ha sido difícil subir más de categoría... si uno se quiere dedicar a este deporte hay que tener mucha disciplina y dedicación. Con el tema del colegio es complicado, porque cuando tengo que ir a competencias internacionales me toca pedir permiso... Un atleta no puede vivir la vida normal de un niño y salir todos los viernes, porque hay que entrenar y practicar mucho para así lograr subir de categoría.

¿Qué es lo que más le gusta de manejar karts?

La velocidad y la adrenalina. El sentimiento de ganar también me gusta mucho, porque siento que todo el esfuerzo que hice practicando valió la pena.

¿Cuál ha sido el reto más grande de practicar este deporte?

Una de las cosas más difíciles es la disciplina que debo meterle, porque si quiero llegar lejos debo hacer varios sacrificios para lograrlo, como no poder salir con mis amigos... Esa parte creo que es difícil para un deportista, aunque al final todo el esfuerzo y el sacrificio valen toda la pena del mundo cuando uno ve los resultados y los logros.

¿Cómo ve el kartismo en Colombia? ¿Cree que es un deporte que se ha hecho de lado?

Pienso que es un deporte que no es tan popular como el fútbol, pero aun así hay mucho talento en Colombia que puede salir internacionalmente a representar al país muy bien, pero el problema es que hay personas buenas para este deporte que no tienen la oportunidad de irse. El kartismo necesita más apoyo, y siento que es un deporte que tiene mucho potencial, pero la gente no lo conoce mucho y eso hace que no se practique tanto.

¿Pudo practicar el deporte durante la pandemia?

Esa época fue muy dura porque cerraron todo y no pudimos correr, pero empezamos a experimentar con las carreras online, y aunque no fuera lo mismo, fue lo más parecido que tuvimos a practicar, aunque fue difícil. Ahora que pudimos volver estamos felices, con ganas de competir internacionalmente.

Fue campeón suramericano en la categoría DD2, ¿qué se siente quedar de primer lugar en una competencia?

Cada uno de mis logros me hace feliz, hace unas semanas gané el Suramericano y fue impresionante, porque era una categoría en la que llevaba muy poco tiempo, habíamos empezado este año y logré ganar. Ahora voy a representar a Colombia en el Mundial en una categoría mayor... Es un logro muy grande para mi equipo y para mí. Queremos llevar la bandera del país lo más alto posible.

¿Qué consejo le daría a una persona que quisiera empezar en el mundo del kartismo?

Que busque su pasión y que no se deje llevar por el tiempo, que no piense que es muy tarde, porque si le apasiona debería hacerlo, este es un deporte que enseña muchas cosas, como la disciplina, el compromiso, etc.

¿Qué expectativas tiene de representar a Colombia en un evento tan importante como el Mundial de Baréin?

En 2019 tuvimos la oportunidad de ir al Mundial en Italita a representar a Colombia y ahora es en Baréin, en una categoría mayor. Queremos dejar a Colombia en alto, estamos trabajando muy duro para poder gana, y sé que todos los que vamos a representar al país lo vamos a hacer muy bien.