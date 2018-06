Murió el padre de Michael Jackson

-Redacción Gente

Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, murió a los 89 años. Según el medio especializado en famosos, TMZ (el mismo que confirmó la muerte del "rey del pop" hace nueve años) familiares confirmaron que el hombre falleció este miércoles a las 3:30 de la mañana en Los Ángeles, Estados Unidos. (Imágenes: Nueve años de la muerte del "Rey del Pop").

Por su parte, la revista estadounidense People informó que Joe Jackson tenía cáncer de páncreas.

Joe Jackson, arquitecto de los Jackson 5, había sido hospitalizado este mes a causa de ese cáncer terminal y que se encontraba en la última fase ya que la enfermedad, llegada a ese punto, no podía ser tratada.

La semana pasada Jermaine Jackson, uno de los hermanos del fallecido "rey del pop", comentó al periódico Daily Mail sobre el complicado momento que vive la familia debido al delicado estado de salud de su padre, Joe Jackson, al mismo tiempo que reconocía que al hombre de 89 años le quedaba muy poco tiempo de vida.

Además, Jermaine Jackson comentó que la familia no sabe ni cómo ni dónde estaba siendo atendido su padre, después de que él mismo hubiera dado instrucciones precisas para que ninguno de sus diez hijos o su exesposa Katherine tuvieran acceso a su historial médico o su habitación del hospital.

El domingo pasado, un día antes de conmemorarse el noveno aniversario de la muerte de Michael Jackson, Joe se refirió por primera vez acerca de su estado de salud a través de la esfera virtual.

"He visto ya más amaneceres de los que me quedan por delante. El sol sale cuando es el momento y, nos guste o no, se pone cuando llega su hora", escribió el hombre.

A Paris Jackson, hija de Michael Jackson, no le gustó mucho el mensaje, pues desconfía de la persona que lo escribió, asegurando así que no fue su abuelo.

"Es un tuit precioso. Pero me apena ver que quien se haya apropiado de la cuenta de mi abuelo se está aprovechando", escribió en Twitter.

Nacido el 26 de julio de 1928 en Arkansas, Joe Jackson se casó con Katherine en 1949 y tuvieron 10 hijos en común: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon (fallecido al poco de nacer), Michael, Randy, Rebbie, La Toya y Janet.

Joe Jackson también tuvo otra hija, Joh'Vonnie Jackson, con Cheryl Terrell, con la que supuestamente tuvo un romance durante 25 años.

El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década de 1960, cuando vivían en la localidad de Gary (Indiana), y allí apostó por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael para formar lo que posteriormente serían los Jackson 5 tras durísimos ensayos y actuaciones en competiciones locales y pequeños recintos.

Después, logró que apostaran por ellos en el Teatro Apollo de Harlem y tras actuar allí firmaron su primer contrato discográfico.

Así llegaría su primer sencillo, "Big Boy", y el paso a las grandes ligas tras firmar por la Motown Records en 1969, con la que crearon éxitos como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" o "I'll Be There".

Además del talento de su hijo más conocido, Michael Jackson, Joe también pulió la carrera de otra superestrella como su hija Janet, a quien le pagó sus primeras grabaciones y supervisó su álbum de debut. (Le puede interesar: Janet Jackson luchó contra la depresión).

El éxito no ocultó el lado oscuro de su personalidad, ya que a menudo se le acusó de sobrepasarse emocional y físicamente con sus hijos y él mismo lo admitió en una entrevista de 2010 con Oprah Wifrey: "Aquello hacía que no acabaran en la cárcel y les mantenía firmes".