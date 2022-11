Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”

En un inicio, el actor Johnny Depp fue retirado de la franquicia por la acusación que recibió por parte de su exesposa por violencia doméstica.

En junio de 2022, The New York Post afirmó que Disney habría ofrecido a Johnny Depp una oferta de 301 millones de dólares para que volviera como Jack Sparrow en “Piratas del Caribe”. No obstante, en declaraciones al portal NBC News, el representante del artista dijo que todo “fue inventado” y que no se habían realizado negociaciones.

Después de las acusaciones de violencia doméstica que recibió por parte de su exesposa, Amber Heard, Johnny Depp fue retirado de la franquicia de “Piratas del Caribe”. Debido a su despido, el actor había afirmado que no regresaría a la franquicia.

Después de la publicación del artículo de Amber Heard, el equipo legal de Depp estimó que el actor perdió un sueldo de $22 millones de dólares. Además, Stuart Beattie, guionista original de “Piratas del Caribe”, afirmó en una alfombra roja que el actor no volvería a interpretar a Jack Sparrow. Depp también fue retirado de la saga de “Animales Fantásticos”.

¿Cuándo podría volver Johnny Depp a Piratas del Caribe?

El medio internacional “The Sun” publicó un artículo en donde afirmó que el actor habría sido llamado para un rodaje de prueba en febrero de 2023. Según el medio, la película podría llamarse “Piratas del Caribe: un día en el mar”. “Johnny está listo para regresar como el capitán Jack Sparrow y está programado para comenzar a filmar a principios de febrero en un lugar secreto en el Reino Unido”, comentó The Sun. Además, el director de cine Bruce Hendricks fue nombrado como Productor Ejecutivo.

Las primeras cinco películas recaudaron más de tres mil millones de dólares a nivel mundial; el actor habría recibido cerca de 200 millones por su papel en estos. Organizaciones como “Women’s Aid”, enfocada en luchar contra el abuso doméstico, se mostraron preocupadas por la participación del actor nuevamente en el papel. La organización le dijo al medio The Sun que “cuando alguien es acusado o declarado culpable de abuso doméstico, es importante que todos los empleadores tomen esto en serio, y eso incluye a los empleadores en el cine y la televisión.

El medio citado afirma que todo se mantiene en secreto, porque Disney no quiere que la información sea difundida todavía. Margot Robbie, actriz y productora de cine australiana, afirmó que se había presentado un proyecto liderado por mujeres para la franquicia de Piratas del Caribe.

No obstante, esta fue cancelada: “tuvimos una idea y la desarrollamos por un tiempo, hace años, para tener mayor protagonismo femenino- no exclusivamente protagonismo femenino - pero solo un tipo diferente de historia, que pensamos que habría sido realmente genial. Pero supongo que no quieren hacerlo”, comentó para Variety.