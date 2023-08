José Luis Perales, las ‘fake news’ y el ‘flashback’ de la muerte

"Estoy más vivo que nunca", aseguró Jose Luis Perales por medio de sus redes sociales desmintiendo la noticia de su muerte. Foto: Agencia EFE

Que José Luis Perales había muerto, decían en redes sociales. Primero sospeché, luego se me vino a la cabeza mi papá. Recordé las canciones que escuché con él mientras sacaba los discos que tenía en su colección. Había uno en especial que quedó impregnado en mi mente. Era una carátula azul. “Sí, sí, sí... te quiero con el corazón”. Era una recopilación de sus éxitos. No es la canción más famosa del español, pero sí la que más recuerdo. El álbum original que la incluye fue lanzado en 1977. Es el quinto de los 30 que tiene.

Las redes seguían publicando carátulas y canciones del artista. Una de ellas precisamente con el álbum más popular, “Canciones de un poeta”. Y con ella el tema más popular de Perales para las nuevas generaciones. “Y se marchó y a su barco le llamó libertad”, dice la canción que se convirtió en un meme. Se relanzó en 2007 bajo el nombre “Un velero llamado libertad”.

En ese mismo disco venía otra clásico, “¿Y cómo es el?”. Esa canción podría haber sido su primera experiencia cercana a la muerte. Según el músico Pablo Carbonell en su libro “El Mundo de la Tarántula”, contó que Perales había sido contratado por el narcotraficante Pablo Escobar, quien lo obligó a cantar esta canción quince veces. “Cuando ya la había cantado unas diez veces se negó a repetirla. Le pusieron una pistola en la mesa y tuvo que tocar la canción las veces que le apeteció al organizador de la fiesta (Pablo Escobar) o a la señorita que lo acompañaba.”, menciona el libro citado por El Clarín de Argentina.

El origen de las “fake news” de la muerte de Perales

Esa historia luego fue puesta en duda por su manager José Navarro ‘Berry’ en el periódico La Vanguardia de España, pues dijo que no aseguraba ni tampoco desmentía ese hecho, puesto que no tenía conocimiento de ello. Es posible que también haya sido una noticia falsa que ha sido tomada por muchos como verdadera. He recordado también otras muertes prematuras en redes sociales de músicos, como la reciente del argentino Charly García, que tiene 71 años. Fue publicado por algunos medios de ese país y luego desmentido por alguien cercano al artista.

Algo similar pasó con Perales. “Estoy más vivo que nunca”, dijo en sus redes, desmintiendo la noticia falsa, que ya se había regado por todas partes. En Twitter un usuario logró rastrear el origen de la publicación asegurando que se originó este lunes en México a eso de las 9 p.m. de España en una cuenta con 100k de seguidores, que replicaron portales, revistas y demás medios sin verificar.

En medio de todo esto, recordé también la historia de la falsa muerte de “Moralito”, que se regó a mediados del siglo pasado en los pueblos del Caribe, cuando anunciaron la muerte de “Lorenzo Morales”, uno de los protagonistas de la historia de la canción vallenata más popular de la historia: “La Gota Fría”. Morales se había retirado de su vida de músico vallenato andariego y se había ido a vivir a una finca. Se regó el rumor y la gente lo daba por muerto hasta que apareció y compuso una canción que tituló “La muerte de Moralito”. Él mismo lo desmintió como Perales.

Eso me ha hecho pensar en que las noticias falsas no solo son una cosa del presente, también del pasado, y que han existido durante toda la historia. La falsa muerte de Perales me ha servido para reafirmar que la rigurosidad periodística debe ser un acompañante permanente de este oficio, pero también me ha puesto a pensar en muchos acontecimientos ligados a mi vida. Momentos que han pasado como un ‘flashback’ por mi cabeza, como si se tratara de mi propia muerte.

Aprovecho el bulo de Perales para explicarles cómo podemos afinar una búsqueda para encontrar el origen de una noticia, o un bulo

Para ello vamos a usar dos parámetros de búsqueda no muy documentados de Twitter (Paso de llamarlo X)

Ah, sin acusar a nadie de nada

Me acompañan? — mmadrigal (@SoyMmadrigal) August 7, 2023

