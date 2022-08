Juan Diego Alvira y su curioso agüero antes de presentar Noticias Caracol

Juan Diego Alvira se ganó una semana de castigo por no portar la argolla de matrimonio durante las transmisiones en vivo en City Tv. Foto: Instagram - Instagram

El reconocido presentador de Noticias Caracol Juan Diego Alvira, hace pocos días estuvo de celebración por su aniversario de matrimonio, y en las redes sociales se hizo viral, el momento cuando el periodista confesó que tiene un curioso agüero durante la presentación de las transmisiones del canal.

El momento se dio a conocer durante el programa “The Suso’s Show”, que en el año 2019, lo tuvo como invitado especial, y fue allí donde Alvira, realmente contó lo que para él es el causante de que todas sus transmisiones salgan bien.

Durante el programa ‘Suso’ le preguntó al periodista sobre esta tradición, “fuentes me cuentan que a Juan Diego tiene un agüero, le gusta quitarse la argolla de matrimonio durante la transmisión, explícanos...”, fue lo que le dijo el humorista al presentador.

Su respuesta vino de la mano de una historia que muy pocos conocían y que se remonta hasta su época de trabajo en el canal City Tv, donde pasó los primeros días y meses de casado.

“La verdad, la verdad es que cuando estaba trabajando en esa época y me case en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y que empezaba uno a cometer cualquier cantidad de errores y entonces, yo decía ‘hombre qué pasa’, entonces uno de esos días en los que dije ‘hombre hoy tengo que salir impecable’ entonces dije esa noche ‘llevo cuatro días presentado, casi toda la semana desde que me casé, desde que porto esta argolla, entonces hoy me la voy a quitar’, y me la quité, la guardé, y presenté ese día como los dioses”, afirmó Juan Diego Alvira.

De acuerdo con el presentador, esa fue la única batalla que se habría ganado con su esposa, pues a pesar de que él trató de quitarse la argolla, fue negociado, como él mismo lo dijo, su esposa no estuvo de acuerdo por un tiempo.

“Eso fue negociado, eso fue hablado, que se sepa, yo le dije ‘mi amor definitivamente, aquí no vuelvo a presentar con la argolla y estas son las razones’ y me dejo de hablar una semana. Esa ha sido la única que me he ganado en este equipo matrimonial, la única, la única”, contó el periodista.

¿Cuántos años llevan juntos, Juan Diego Alvira y su esposa?

Junto a su esposa Ana María Escobar, este año celebraron 14 años de matrimonio “que parecieron cinco minutos”, como lo destacó Alvira en una reciente emisión de la mañana en Noticias Caracol.

Su relación, que duró 4 años de noviazgo, se consolidó un 24 de diciembre, cuando el periodista le pidió la mano a la mujer con la que celebra el día de hoy, y ocho meses después se casaron en la ciudad de Cartagena.

A pesar de que no se sabe mucho de su relación, Ana María Escobar fue protagonista de las recientes vacaciones por Europa que tuvo Juan Diego Alvira y que asustó a más de un seguidor del periodista, por su ausencia de las pantallas nacionales.