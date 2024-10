Juan Diego Alvira, “Lo sé Todo” y “Liche” Durán: los últimos cambios en los medios

Luis Carlos Vélez, Yamid Amat y Juan Diego Alvira fueron protagonistas de los cambios en los medios esta semana. Foto: Archivo Particular

El mundo de los medios de comunicación en Colombia se ha sometido a varios cambios en los últimos meses. Varios anuncios de renuncias y terminaciones de programas se han hecho oficiales, generando una preocupación dentro del gremio. Estos son algunos de los movimientos más sonados.

Luis Carlos Vélez se despide de La FM

“Lo de hoy es una hasta pronto, entretanto, tendré unos meses para dormir como ese guerrero que deja descansar la espada por unos días, recalibrar, respirar, alimentar el cuerpo y el alma, y devolverle algo a mi esposa y mis hijos”, dijo el periodista al aire este jueves, confirmando la decisión de dejar su cargo como director de la franja informativa de La FM, que venía desempeñando desde 2018.

Durante su intervención, reveló que estará al aire hasta el 15 de octubre y agradeció a los oyentes por los “casi siete años” que estuvieron escuchándolo. Según informa La República, durante el tiempo que Vélez hizo parte de la emisora, se lanzaron cuatro temporadas con nuevos integrantes y dinámicas, que “junto a las coberturas multiplataforma la han posicionado como el espacio que más crece en oyentes”.

Por el momento, la emisora no ha anunciado quién tomará el lugar de Vélez.

Estaré en @lafm de @rcnradio hasta el 15 de Octubre. Gracias por tanto (audio en la nota) https://t.co/ZXGotgXf4W — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) October 3, 2024

“Pregunta Yamid” dejará de emitirse en el Noticiero CM& de Canal Uno

“Pregunta Yamid”, el programa de entrevistas presentado por Yamid Amat, dejará de emitirse, según informaron La FM y el periodista Carlos Ruiz. “El contrato, que finalizaba el 14 de noviembre, fue incumplido, y a partir de hoy salen del aire CM& del mediodía y Magazin 1, también producido por CM&, al igual que el programa Pregunta Yamid”, explicaron. Néstor Morales, de Blu Radio, aseguró que habló con Amat sobre esta decisión y dijo que el programa no se terminaba, sino que cambiaba de horario.

“Se acaba el espacio ‘Pregunta Yamid’ en el Canal 1. Lo siento por él, por CM&, por mis compañeros y por la audiencia. Yamid es hasta hoy el entrevistador más longevo del mundo. Un maestro que cierra su ciclo de entrevistas televisadas de más de 40 años. A partir de mañana en el espacio de 8:00 a 9:00 p. m. irá un programa que llamarán La Telepolémica. Y desde las seis de la mañana el grupo Prisa hará radio en televisión: irá el programa Hoy por Hoy”, explicó el periodista de CM& Carlos Ruiz.

Desde mañana se acaba el espacio Pregunta Yamid en el Canal 1. Lo siento por el, por CM&, por mis compañeros y por la audiencia. Yamid es hasta hoy el entrevistador más longevo del mundo. Un maestro que cierra su ciclo de entrevistas televisadas de más de 40 años. A partir de… pic.twitter.com/2r6IW6sQpW — carlosruiz (@carlosaruizr) October 1, 2024

El noticiero CM& saldría del aire en noviembre

El noticiero CM&, dirigido por el periodista Yamid Amat, llega a su fin. Así lo reveló la periodista Darcy Quinn , quien aseguró que varios de los periodistas ya fueron notificados y que la última edición saldrá al aire el 14 de noviembre de este año.

“A mí no me alegra confirmar lo que hemos anticipado en esta sección: el fin de un noticiero tan emblemático dirigido por mi querido jefe, Yamid Amat. El viernes, después de que informáramos que el Grupo Prisa adelantará el manejo de la programación del Canal Uno, los periodistas y presentadores de CMI fueron citados para comunicarles que estarán al aire solo hasta el próximo 14 de noviembre. Siempre puede haber algún milagro que lo salve, pero la situación no es fácil”, dijo Quinn en la FM.

Valora Analitik confirmó las declaraciones de la periodista y agregó que se deberá iniciar el proceso de liquidación para los trabajadores del noticiero.

La compleja situación económica que atraviesan los medios tradicionales aceleró el cierre del Noticiero CM&, espacio periodístico que está al aire desde 1992.



Según la periodista D’arcy Quinn, varios miembros del equipo de CM& ya han sido notificados sobre la posible… pic.twitter.com/idndDBP7CW — Jean-Pierre Serna (@jpserna) August 26, 2024

El programa “Lo Sé Todo” llega a su final

En la emisión de este lunes 30 de septiembre, el presentador Ariel Osorio anunció que el programa “Lo sé todo”, de Canal 1, llegó a su fin. Entre lágrimas, el “Gordo”, como es conocido el conductor, contó que luego de seis años de emisión ininterrumpida, él y sus compañeros de set, se despedirán de las pantallas.

“Hemos sido un canal de conexión importante y hemos contribuido a la industria durante todos estos años. Aunque existe esperanza y la posibilidad de volver a conectarnos, la verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro”, dijo Osorio.

A reglón seguido, el conductor, que no reveló mayores detalles sobre las razones por las que el programa saldrá del aire, agradeció a sus compañeros y a los televidentes: “Sin embargo, queremos expresarles cuánto los apreciamos. Gracias por recibirnos y acompañarnos durante casi siete años, su apoyo ha sido invaluable para nosotros. Agradecemos a Oswaldo Martínez, por estar siempre con nosotros, por acompañarnos en cada paso, especialmente en estos tiempos de incertidumbre”.

“Liche” Durán se va de ESPN y llega a Caracol Radio

El lunes 30 de septiembre la periodista Lizeth “Liche” Durán se despidió de sus compañeros y de la audiencia en su último programa de Fútbol 360 Colombia del canal ESPN. La periodista dejó su puesto como comentarista y presentadora en la cadena. “Gracias infinitas a todos por estos años. Me los llevó en el corazón. Gracias ESPN”, escribió Durán en sus redes sociales.

La periodista estará ahora en la cadena radial Caracol Radio, en donde continuará con los temas deportivos en una franja que irá de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 p. m, según informó el portal Cápsulas. En el nuevo programa, Durán estará acompañada de César Augusto Londoño, Diego Rueda y Juan Felipe Cadavid.

Revista Cromos y Vea cambian la periodicidad de sus publicaciones

Las dos revistas cambian la periodicidad de sus publicaciones impresas. Además, enfocarán sus contenidos en la parte digital.

Juan Diego Alvira llega a Canal Uno

El periodista y presentador estará encargado del programa W Sin Carreta, que se transmitirá en la parrilla del canal desde las 12:00 p. m. hasta la 01:00 p. m. También se escuchará a nivel nacional en wradio.com.co, en la aplicación de W Radio y en las demás plataformas digitales. El programa tendrá entrevistas con expertos y personajes de la política.