Juan Diego Vanegas: pareja, edad, de dónde es y más sobre el chef

Juan Diego Vanegas es el chef del reconocido programa del Canal Caracol, Día a Día. Foto: Instagram

La ausencia de Diego Vanegas en Día a Día tiene una explicación. El cocinero es parte del elenco de “La vuelta al Mundo en 80 Risas”. Vengas fue emparejado con “Piroberta” para viajar al rededor del mundo para vivir nuevas experiencias, arriesgarse a nuevos retos, animarse a probar otras cosas y explorar culturas diferentes.

La pareja ya estuvo en Milán, Italia, donde asistieron a una pista de carreras para poner a prueba sus habilidades para en el automovilismo. “¿Carrerita a qué? Más o menos a 40 o 45 minutos de Milán llegamos acá a esta pista de fórmula cuatro. Nos vamos a montar en un par de buenos carros y competiremos”, señaló Vanegas

#LaVueltaAlMundoEn80Risas | Juan Diego Vanegas y Piroberta aceptaron realizar un deporte extremo durante su viaje por Portofino, Italia. ¿Cómo les fue?https://t.co/zELjHvoOGk — Caracol Televisión (@CaracolTV) December 18, 2023

Este chef huilense de 29 años, además de participar en el programa matutino, también tiene una cadena de hamburguesas llamada ‘Juan Burgers’ con la que arrancó hace tres años y hoy es todo un éxito en comida artesanal.

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez

La relación entre el chef y la deportista empezó en 2018 y tras cuatro años de relación se casaron. El 19 de marzo de 2022 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en la que estuvieron invitados familiares y amigo. A este evento asistieron sus colegas y presentadores de Día a Día, Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde.

¿Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se separaron?

Aunque siempre intentaron mantener su vida amorosa de una manera muy privada, desde el pasado fin de semana circulan rumores sobre su supuesto divorcio. Juan Diego Vanegas habló con la Revista Vea sobre esto, pero optó por no abordar detalles de su vida personal:“Nunca he hablado de mi vida privada y esta no será la excepción”.

Por su parte, Sofía Gómez, al ser abordada por el programa ‘Lo sé todo’ en un evento, optó por no emitir comentarios sobre este tema.

