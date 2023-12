César Escola habló del momento en el que estuvo a punto de perder la vida

César Escola ha sido jurado de todas las temporadas de 'Yo Me Llamo'. Foto: OSCAR PEREZ

César Escola se ha convertido en uno de los personajes relevantes de la televisión colombiana. El argentino radicado en Colombia ha logrado destacarse en su labor de presentador en producciones como “Do re millones” y “Día a Día”, así como siendo jurado en las nueve temporadas de “Yo Me Llamo”.

Lea: Falleció Gabriel Gómez, hermano de Darío Gómez, en medio de un concierto.

Tras el final de la novena entrega del reality de imitación, Escola ofreció una entrevista para el programa “La Sala de Laura Acuña”, en la que habló de asuntos de su vida privada, de la cual poco se sabe. Además de revelar que es padre de un hijo que decidió adoptar siendo soltero, el también músico y compositor contó que estuvo a punto de perder la vida.

El argentino recordó que sufrió un infarto cuando su hijo tenía ocho años. “El infarto que tuve me estaba doliendo, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo, pero sí me asusté mucho”.

Y agregó que, en medio de lágrimas, “le dije al médico que yo no me podía morir, como echándole toda la responsabilidad. Soy papá soltero y tengo un niño de ocho años”, le manifestó al especialista.

Dice Escola que esto le dejó una enseñanza que le cambió su manera de vivir, pues asegura que desde entonces entendió que “la vida hay que vivirla hoy”, por lo que decidió dedicarse a disfrutar del tiempo con su hijo, quien hoy tiene 18 años.

César Escola y su decisión de ser padre

En la misma entrevista, César Escola habló sobre su decisión de adoptar, siendo un hombre soltero. Aunque dice que en sus planes no estaba ser padre, varias situaciones y circunstancias lo llevaron a optar por esto.

También puede leer: Jhonny Rivera fue agredido por una fanática en Cali: “no se puede ir sin la foto”.

“En un viaje a Argentina, un amigo aparece y me dice: ´fui papá´ y yo le pregunté: ´¿Cómo? ¿Cuándo te casaste?´, porque uno normalmente asocia ser padre con el matrimonio”, sin embargo, contó que su amigo le dijo que había adoptado y que era padre soltero.

A su regreso a Colombia, dice que, asombrado, le contó a sus amigos, quienes le preguntaron si él haría algo así, a lo que sin dudarlo respondió que no, ya que le parecía una gran responsabilidad. Si bien dice que ese tema se quedó en la conversación, años después volvió a tocarse en una fiesta de cumpleaños.

Más noticias de Entretenimiento Sebastián Yatra patrocinará beca en universidad de EE. UU.: ¿Cómo aplicar? La beca, que hace parte de un programa de la Fundación Cultural Latin Grammy, tiene un valor de hasta US$200.000. Leer más Sebastián Yatra patrocinará beca en universidad de EE. UU.: ¿Cómo aplicar? Alberto Linero advierte que se están haciendo pasar por él para estafar en redes Alberto Linero denuncia que hay varias estafas a su nombre que se están viralizando en las redes sociales. Leer más Alberto Linero advierte que se están haciendo pasar por él para estafar en redes

“Llegó a la fiesta de cumpleaños de una gran amiga y alguien le regaló un libro de fotos de Anne Guedes, que es la que hace montajes de un bebé dormidito en una mano, y yo dije: ´¿Quién le regaló ese libro’, ´¿y por qué?´”, pues para sorpresa suya, su amiga estaba en proceso de adopción, también sin estar casada.

Para el presentador, estas situaciones fueron “señales”, hasta que un día, cuando estaba grabando un programa para Caracol Televisión, un médico le preguntó que si podía hacer una nota en la que mostrará el trabajo que realizaba el Instituto Materno Infantil con el programa Canguro.

Recuerda que cuando estaba haciendo su trabajo periodístico, alzó entre sus brazos a una bebé, la cual era una niña que acaban de abandonar. “Ese fue el momento en que dije: ´es la última señal que necesito’ (...) Terminó la nota, salgó del hospital y llamó a mi amiga y le digo que quiero hacer el programa de adopción. No sé si este es el momento, pero lo quiero hacer”.

Le recomendamos: Peso Pluma lanzó pantalla de televisor en pleno concierto de Ecuador (video).

“Fui a la fundación Los Pisingos, hice 18 meses del proceso de adopción. Y cuando entro me encuentro a Juana Uribe y a Lucía Madriñán, que somos tres amigos, que tenemos tres hijos, que compartieron la misma sala de bebés”, contó Escola, quien luego de 14 meses recibió una carta en la que se le notificaba que podía adoptar y una semana después “me llega la carta del ofrecimiento de Martín”, contó.