Juan Fernando Velasco habló de su vida después del cáncer: “he vivido al máximo”

La increíble historia de ‘Chao lola’, el éxito de Juan Fernando Velasco Foto: Cortesía prensa Juan Fernando Velasco

El cantante ecuatoriano de música romántica, Juan Fernando Velasco, quien fue ministro de Cultura en su país, contó detalles del momento en que fue diagnosticado con cáncer, hace 19 años, y su visión sobre la vida luego de superarlo. Aseguró que la notica de la enfermedad le llegó en el 2005 mientras iba a un chequeo médico por un tumor en la tiroides que resultó ser cáncer.

“Yo digo que fue un momento complicado en mi vida, pero no lo viví con drama ni con miedo. No sé si habrá sido proceso de negación y me quedé en ese proceso hasta ahora. Fue bastante sencillo el tema, pudo haber sido complicado porque estaba todo (el cáncer) encapsulado y si había metástasis probablemente habría tenido que dejar de cantar. Pero todo estuvo bien”, contó el artista en entrevista en Bravísimo de City Tv.

Agregó, en el programa conducido por Marcelo Cezán y Sandra Mazuera, que, después de este suceso, no cambió en mucho su vida ni su forma de ver el mundo puesto que estaba a gusto con el estilo que llevaba desde antes de la enfermedad. Aseguró no temerle a la muerte y que no le gusta le gente que hace las cosas a medias o que hacen las cosa simplemente por cumplir.

“La gente me pregunta cómo cambió eso en tu vida. Pero yo tengo que decir, y espero no sonar soberbio, siempre he vivido la vida a plenitud. Pero siempre he vivido la vida en plenitud, siempre he sentido que es maravillosa la vida y sus oportunidades. He vivido la vida al máximo. He dignificado mi trabajo o cualquier tarea que me des. Entonces no es que a partir de ahí comencé vivir la vida con emoción y valorar cada cosa que uno tiene, sino que seguí haciendo como antes”, añadió en la entrevista.

Juan Fernando Velasco en Colombia

El ecuatoriano está de paso por el país con motivo de su gira “En Primer Plano 2024″, que pasará por seis ciudades colombianas durante este mes de marzo:

Ibagué: estará el primero de marzo en el Teatro Tolima.

Neiva: pasará al siguiente día, 2 de marzo, al Teatro Pigoanza.

Pereira: seguirá la siguiente semana en el Teatro Santiago Londoño el 8 de marzo.

Armenia: luego, le 9 de marzo, arribará al Centro de Convenciones de esta ciudad.

Popayán: el Teatro Guillermo Valencia lo visitará le 15 de marzo.

Pasto: y cerrará el 16 de marzo en ele Teatro Bethlemitas.