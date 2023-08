Juan Pablo Raba es señalado de acoso sexual por presentadora venezolana

Juan Pablo Raba trabajó en varias producciones venezolanas como "Mi gorda bella", "¡Viva la Pepa!" y "La niña de mis ojos". Foto: Getty Images - Greg Doherty

En una entrevista publicada en “Luego de la pausa”, dirigido por el youtuber venezolano Gustavo Campos, la actriz y presentadora venezolana Joseline Rodríguez relató un episodio que vivió con el actor colombiano, Juan Pablo Raba, en los estudios del canal RCTV de Venezuela.

En el capítulo publicado el pasado 9 de agosto, la actriz habla de algunas experiencias por las que, según ella, atravesó mientras trabajaba en el canal televisivo, donde estuvo en algunos programas de variedades como “Ají Picante” y “La Bomba”.

Rodríguez comentó que en su momento, al llegar al canal por primera vez, se encontró con el colombiano, quien estaba en los estudios y lo recordaba como el novio de la actriz Marjorie de Sousa. “Me dice: ‘¿eres nueva?’, y le digo: ‘sí, soy nueva, estoy entrando a Radio Rochela’, ‘¿conoces el canal? ¿Conoces los estudios?’, le digo que no, que le estoy haciendo un pequeño tour, y me dice que si quería podríamos ir a los estudios donde grababan las novelas”.

La presentadora aceptó, pero luego de eso, afirma que en los estudios hay una antesala antes de entrar al plató, donde al ingresar, acompañada por Raba, presuntamente la acorraló e intentó besarla. “Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano. Como pude, lo empuje, vi que entró un camarógrafo y salí corriendo”.

Después de lo que pasó, Rodríguez se fue a su camerino y se encontró con otras mujeres del personal de vestuario. “Llegué a mi ‘locker’ a llorar y me encontré con unas vestuaristas, les dije que ese hombre, el colombiano, me intentó agarrar a meterme mano; ellas me dijeron, ‘cállate. No digas nada, porque si hablas de esto te van a echar a ti’”.

“A lo mejor, si iba a contarle a los directivos, ellos hacían algo”, agregó, “pero era el miedo, el miedo de que me botaran, de no querer salir del canal”.

Tras los acontecimientos, Rodríguez se dijo a sí misma que Juan Pablo Raba pensó que podía besarla, “a lo mejor no fue con una intención de hacerme daño, pensó: ‘a esta muchachita vamos a darles los besos aquí'. A mí me pareció horrible, quizás las otras chicas lo hacían”.

El actor Juan Pablo Raba aún no se pronuncia. Es reconocido por su participación en producciones venezolanas como “Mi gorda bella”, “¡Viva la Pepa!”, y “La niña de mis ojos”. Ha trabajado en Hollywood en series como “Narcos”, “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Six” y “Peppermint”.