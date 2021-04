Karen Lizarazo, la nueva sensación del vallenato

Estudió derecho, pero terminó como cantante en un género dominado por hombres. Lanzó el video “Más que antes” y estrenó su sencillo “Semáforos rojos”. Creatividad en plena época de cuarentena.

¿Cómo ha sido este proceso de cuarentena para usted?

Ha sido una dualidad, porque por una parte estoy muy triste de no poder estar en los escenarios, ya van casi tres meses en los que mi equipo y yo no trabajamos… pero a la vez estoy haciendo muchas actividades, y ahí viene la parte divertida, porque estoy disfrutando este tiempo con mi familia, y además estoy creando muchas cosas nuevas. Lo más importante es eso, no parar,

Además, grabó el video de una de sus canciones más recientes, “Más que antes”, durante el confinamiento, ¿cómo fue este proceso?

Siempre me he considerado una persona muy creativa, aunque me he quedado corta a veces… escogimos esta canción, que es una composición de Iván Calderón, quien trabajó muy de la mano en su momento con Patricia Teherán, y quisimos hacer el video muy en contexto con la situación actual, así que nos fuimos con el tapabocas y con una cámara preguntándoles a los vecinos si se podían asomar por la ventana haciendo cara de que extrañaban a esa persona con la que no están pasando la cuarentena… y así fue.

Esta canción surge a partir de un encuentro que usted tuvo con Iván Calderón en Quito (Ecuador). ¿Qué puede decir de esta experiencia?

Iván y yo nos vimos en el Coliseo Central de Quito con una gira que hice gracias a un empresario que le apostó a Karen Lizarazo sin que nadie la conociera todavía. Recuerdo que en esa gira yo me fui sin canciones inéditas y canté las canciones de Patricia Teherán, cuando vi a Iván (Calderón) le dije que tenía muchas ganas de conocerlo y de hacer algo juntos... él me dijo: “Tú tienes mucho talento. Veámonos en Medellín pasado mañana”, y así fue.

Usted tiene una relación con la música desde que era muy pequeña, pero decidió que quería dedicarse a esto cuando vio a Kaleth Morales, ¿qué significa él para su vida?

Un día en mi pueblo, Aguachica, Cesar, hubo un concierto y yo compré la entrada, que en ese momento me costó $2.000. Recuerdo que fui la primera en llegar, porque hacía una semana un cantante que se llamaba Kaleth Morales había sacado una canción que se llamaba Vivo en el limbo, y yo me obsesioné con esa canción. Cuando él la estaba cantando en la tarima, yo lo miraba y decía: “Yo quiero ser como él, y hacer lo que él está haciendo”, porque nos hizo brincar, saltar, llorar, todo en un mismo show, fue increíble.

Usted tiene una canción llamada “Bebé” en la que experimenta con sonidos urbanos, ¿por qué quiso probar este género?

Siempre he venido con la idea de que no quiero ser igual a los demás y que le quiero apuntar a la juventud. Hoy hay que medirse por lo que está pasando en la industria musical, así que decidimos incluir una serie de elementos de la música urbana dentro de mi música, obviamente sin perder la esencia del vallenato; de ahí nació Bebé.

Hay muchas canciones importantes en su carrera y una de ellas es “Ganas locas”, que de hecho tiene un “remix” con Eddy Herrera, ¿cómo llegó esa canción a usted?

Desde el primer momento en que la escuché, me pareció diferente y quise grabarla… nunca pensé en hacerle un remix. La lancé el día de mi cumpleaños, y ese fue el mejor cumpleaños de mi vida. Cuando vimos la gran acogida que estaba teniendo esta canción yo le dije a Diego Toro, mi mánager, que tenía ganas de hacer un remix con alguien que no cantara vallenato, y que no fuera colombiano… de una vez pensé en Eddy (Herrera), sabía que era descabellado porque a mí no me conocía todo el mundo, pero se dio y tuve la oportunidad de grabar con él. Desde ese momento, mi carrera musical se partió en dos.

¿Qué tan constante es la participación de las mujeres en el folclor vallenato?

Cuando yo empecé, estaba muy pequeña y solo había dos mujeres importantes cantando vallenato. Fui creciendo y me metí a estudiar derecho, pero en las noches lo alternaba con la música, así que de día era abogada y de noche era cantante. Con el tiempo me di cuenta de que yo era la única cantando vallenato, y cuando me presentaba algunos me gritaban: “¡Que cante un macho!”, y luego, cuando terminaba de cantar lo hacía tan bien que los que me gritaban eso eran los mismos que me decían: “Felicitaciones, lo hiciste muy bien”.