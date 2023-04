Karol G quedó inconforme con su portada de GQ: “No me representa”

La artista aseguró que les advirtió antes a los editores de la revista sobre su inconformidad con la edición de la imagen en la portada. Foto: Revista GQ

La revista española GQ publicó la mañana de este 6 de marzo su nueva portada, que contiene la imagen de la cantante colombiana Karol G. En ella aparece un mensaje que dice “el poder de la música en español” y una fotografía editada de la artistas donde se ven pronunciados los pómulos y la forma de la cara en general se aleja de otras fotografías de la artista donde se ve más natural.

La colombiana reaccionó esta misma tarde a través de sus cuenta de Instagram, en la que se refirió a esta portada y emitió un mensaje de inconformidad asegurando que “hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”. Y el comentario lo acompañó de una foto de ella “al natural” junto con la imagen de la portada”.

Otros personajes del mundo del entretenimiento reaccionaron a la declaración de la antioqueña. La exreina del Carnaval del Barranquilla le respondió “eres divina por dentro y por fuera, y gracias por hablar sin miedo”. La periodista deportiva Melissa Martínez expresó su extrañeza diciendo que “no entiendo qué querían hacer!!! Es otra persona”.

¿Qué dijo Karol G sobre la portada de la revista?

Además de explicar el por qué quedó inconforme con su imagen en la portada de la revista GQ, también aseguró en su cuenta de Instagram que advirtió al medio español que no estaba de acuerdo con la edición que le hicieron a las fotos, tomadas por Donna Trope.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Además, como es costumbre en la artista, envió un mensaje de respaldo hacia las mujeres asegurando que “más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

