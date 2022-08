Karol G revela que rechazó importante papel en “Aquaman” por esta razón

Karol G revela que rechazó importante papel en “Aquaman”, esta es la razón Foto: Redes sociales

En una entrevista para el canal Molusco TV del periodista y actor puertorriqueño Jorge Pabón, Karol G abrió su corazón y se refirió a diferentes momentos y sucesos que han marcado tanto su vida personal, como su carrera musical.

La entrevista, según se comenta en diferentes apartados de la conversación, fue grabada un día después de la presentación que tuvo “la bichota” en Puerto Rico junto con el cantante de reguetón Eladio Carrión, quien invitó a la colombiana a participar en el concierto que realizó en su país.

La entrevista, que dura aproximadamente dos horas , tocó varios aspectos de la cantante paisa, entre ellos, la fuerte caída que tuvo en uno de sus conciertos, las razones por las que escogió el color rojo en su cabello, y el importante papel que rechazó en una película de DC Comics.

“Me quiero ir”: Karol G recuerda la caída que tuvo en uno de sus conciertos

A finales del año 2021, Karol G fue noticia mundial por la fuerte caída que tuvo durante un concierto en el FTX Arena, de Miami. En la entrevista con “Molusco”, la intérprete de “Tusa” afirmó que en ese momento no le dolió el golpe, sin embargo, después de salir del show, notó el gran impacto que había tenido su accidente.

“Se me enredó el pie, yo odié esas escaleras el resto del tour (...) fue muy loco porque me caí, y yo sentí que estuve agachada en el piso como quince minutos mientras pensaba qué iba a hacer, me dolía todo, me toqué los dientes, y todo esto fue en un minuto”. Además, afirmó que en ese momento quería irse, porque quería llorar y se sentía muy avergonzada y apenada, no obstante, decidió continuar con el show porque pensó que tal vez la noticia al día siguiente no sería su increíble presentación, sino por el contrario, “Karol G se cayó y se fue llorando o no terminó el show”.

La artista paisa afirma que ese accidente aún es tema de conversación en su allegados y medios internacionales, incluso, comenta que la nominaron a “ridículo del año” en los MTV Miauw.

La razón por la que Karol G rechazó participar en “Aquaman”

Pese a que es indiscutible el talento de Karol G en el mundo musical, próximamente la veremos exponiendo todo su potencial y habilidad en otro ámbito; en el de la actuación. Según afirmó “la bichota”, en los próximos días se estrenará en Netflix la serie de Griselda Blanco, producción en la que trabajará junto con Sofá Vergara e interpretará a “Carla”.

Frente a lo anterior, la cantante dijo “me fascinó actuar, lo difícil es que para una producción tan grande es un día entero en una sola escena, no en un capítulo. Repetíamos una escena setenta millones de veces (...) ejercité mucho mi paciencia porque soy una persona muy proactiva y me encanta estar haciendo cosas. Es brutal, y a mí me encantó el papel que hice”.

La anterior, no ha sido la única oportunidad de Karol G para ingresar al mundo del cine y la actuación, pues en la entrevista afirmó que estuvo muy cerca de interpretar un importante papel en la película de DC Comics “Aquaman”, sin embargo, por razones personales decidió rechazar la oferta.

“A mí me ofrecieron un papel para la película de “Aquaman”, un papel súper chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto que tenía que dejar de hacer música por ocho meses, y primero lo primero, la música es lo más primordial en mi vida, y por eso tuve que rechazar el papel. Tenía que haber dejado de trabajar todo el año pasado, y mira mi año pasado cómo fue”.

¿Por qué Karol G se cambió el cabello de azul a rojo?

La idea de cambiar de look por parte de Karol G no es nueva, de hecho, estuvo a punto de renovar el color de su cabello en el 2021. La decisión no fue tan volátil ni fortuita como se piensa, la elección del color estuvo relacionada con el significado de esta tonalidad, y así mismo, conllevó un gran trabajo de marketing detrás.

De hecho, toda la comunicación de su equipo en ese entonces llevaba este color. Por ejemplo, la cantante comenta que todo inició con su edición especial de “Crocs” que se estrenaría el año pasado, pero que finalmente salió a la venta en febrero del 2022. Incluso, el póster de su “Bichota Tour Reloaded” también se destacó por combinar el rojo y el negro, con el que pretendía anunciar el cambio de look, sin embargo en ese momento no se decidió a hacerlo.

Frente a la pregunta de por qué escogió el color rojo para su cabello, es to dijo: “Todo en mi vida tiene un significado, fluyo mucho con el universo y me gusta que las cosas digan algo y tengan un sentido. Me puse a buscar el significado del rojo, y el rojo es todo, el significado de este color es como yo me siento hoy. Habla de evolución, de pasión, de crecimiento, es el color del Ave Fénix que resurgió de las cenizas, es un color que tiene unos significados increíbles”.

Video de la entrevista a Karol G

Puede ver la entrevista completa a Karol G en el siguiente video.