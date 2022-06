Karol G y Anahí cantaron “Sálvame”, himno de RBD

La presentación de Karol G y Anahí se dio en la Arena Ciudad de México el pasado 11 de junio Foto: Cortesía Universal Music

Luego de 11 años de ausencia, Anahí, la estrella mexicana se unió a Karol G, la interprete del género urbano, con motivo de su más reciente presentación en la Ciudad de México, donde ambas realizaron una nueva versión de la balada que inmortalizara la voz de la mexicana en RBD.

El pasado sábado 11 de junio, los asistentes al “Bichota Tour”, serie de conciertos protagonizados por Karol G, tuvieron la oportunidad de presenciar el regreso a los escenarios de la cantante y actriz Anahí.

Anahí, KAROL G - Sálvame (En Vivo Desde La Arena CDMX / 2022)

Las más de 20 mil personas presentes en la Arena Ciudad de México, estallaron en emoción al ver a Anahí sobre el escenario. La euforia alcanzó su clímax cuando ambas artistas interpretaron un cover de “Sálvame”, una de las baladas emblemáticas del grupo mexicano.

“Cuando se me ocurrió invitarla, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones ¡y aceptó la mía!”, contó Karol G, quien también en varias ocasiones ha mencionado que ha sido fan de RBD desde que la novela fue transmitida por primera vez en Colombia.

“Para mí ha sido un honor tremendo estar contigo”, comentó Anahí. “Ustedes saben que he estado un poco lejos, 11 años que no me he parado en un stage, y los nervios son fuertes. Sólo quiero decirles que siempre están en mi corazón, lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos, no se olvida nunca. ¡Son una generación increíble!”.

“Sálvame” es uno de las canciones más populares del grupo mexicano RBD, donde la voz de Anahí tiene gran protagonismo y hace parte del álbum “Rebelde” publicado a finales de 2004, que rápidamente alcanzó Disco de Diamante y Disco de Oro en México por las altas ventas.

Desde México, Colombia, Chile y Brasil, hasta Italia, Turquía, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y España, RBD logró romper la barrera del idioma e imponer récords, siendo el primer grupo de habla hispana en llenar en su totalidad el Estadio de Maracaná de Brasil en 2006, como artista principal.