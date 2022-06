La raza de perro de Karol G y Paul McCartney que podría extinguirse

Karol G durante su presentación Coachella. Foto: Agencia AFP

Los artistas del mundo, además de tener excentricidades físicas, como autos, casas y objetos valiosos, también tienen a su cuidado pequeños peludos que son el centro de atención en sus redes sociales y son furor por su ternura, pero ¿sabía que existe una raza de perro que está en peligro de extinción?

Se trata de la raza pastor inglés, bobtail o viejo pastor inglés, como también es llamado, es un tipo de perro grande, que tiene un gran pelaje que cubre todo su cuerpo de forma abundante y que se caracteriza por tener un cuerpo cuadrado.

Características más destacadas del pastor inglés, una de las mascotas de Karol G

El origen de este hermoso can proviene del Reino Unido, en Europa, de allí se conocen los primeros ejemplares de este tipo de perro, que cuenta con características físicas fuertes, pues es rústico, es decir, resistente y fuerte, musculoso y de orejas largas.

En su etapa de adultez puede llegar a pesar alrededor de 45 a 100 kg, con una esperanza de vida de 10 a 12 años.

Este perro, es una de las razas que demanda mayor atención y actividad física, debido a su gran tamaño, y los cuidados, se dan debido a la cantidad de pelo que tiene alrededor de su cuerpo.

Los pastores ingleses de los famosos

Uno de las personalidades más famosas de la música, Paul McCartney, es uno de los ejemplos de los famosos que tuvieron esta raza como mascota, y fue tanto su amor por este can, que hasta The Beatles le dedicaron una canción a este adorado perro, llamada Martha.

La canción nombrada ‘Martha My Dear’, del disco The White Album, de The Beatles, fue la composición creada por el inglés para dedicarla única y exclusivamente a su perrita, y a pesar de que muchos fans en su momento creyeron que era una canción de amor para una chica, el artista lo desmintió.

Martha y Paul McCartney compartieron alrededor de 15 años juntos, pero ella falleció en 1981. Actualmente McCartney participa en la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales).

Adicionalmente, uno de los ejemplares de esta hermosa raza que todavía la podemos ver disfrutar al lado de su ama, es Otto. Otto es el adorable can de Karol G, la bichota que ha conquistado estadios de países alrededor del mundo y que cada día impacta con su música.

Este hermoso perro, le fue regalado por su novio en este tiempo, Daniel Oviedo, también conocido como ‘Ovy On The Drums’, y a pesar de que su relación acabó, Otto sigue siendo parte vital de la vida de La Bichota.

¿Qué se sabe sobre la posible extinción de esta raza?

De acuerdo con informes revelados por Kennel Club, organización dedicada a velar por el cuidado y bienestar de los perros en Reino Unido, durante el año 2020, solo nacieron 227 cachorros de esta raza, generando una alerta importante sobre la disminución de natalidad de estos canes en el país. Desde la entidad, se categorizó a esta raza de perro como vulnerable.

A pesar de estos datos, en Colombia todavía se pueden conseguir ejemplares Bobtail en adopción, por lo que si desea adoptar a uno de estos cachorros es importante que cuente con un espacio adecuado para su recreación y movimiento, además de los accesorios necesarios para su diario vivir, como correas, comida adecuada, cepillos para su pelaje y otros. Recuerde que en Descuentos El Espectador puede encontrar esto y mucho más para sus mascotas.