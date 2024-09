Kathy Bates anuncia su retiro de la actuación

Kathy Bates asiste a la 92.ª edición de los Premios Óscar en Hollywood and Highland el 9 de febrero de 2020 en Hollywood, California. Foto: Getty Images - Amy Sussman

Tras más de cinco décadas de carrera, la actriz de 76 años ha asegurado que Matlock, serie inspirada en el drama legal de los 90 protagonizado por Andy Griffith, será su “último baile”.

“Todo por lo que he rezado, por lo que he trabajado, por lo que he luchado, de repente se me pide que lo utilice”, ha explicado la intérprete en una entrevista concedida a The New York Times. “Y es agotador”, añade. Y es que la actriz ha revelado que ya antes de recibir el guion de Matlock estaba preparada para retirarse, después de un rodaje complicado el año anterior, pero decidió volver a ponerse tras las cámaras, intrigada por la premisa de la serie.

Matlock sigue a Madeline Matlock (Bates), una mujer de 70 años que se reincorpora a un prestigioso bufete de abogados y usa su ingenio y modestia para ganar casos. Tal y como señala el medio estadounidense, Bates dijo haberse sentido atraída por el reinicio de la ficción televisiva debido a que ella misma había sufrido injusticias.

En todo caso, la intérprete ha remarcado su intención de retirarse después de este último papel, señalando lo extenuante que puede llegar a ser el trabajo. “Se convierte en mi vida”, expresa. “A veces me pongo celosa de tener este talento. Porque no puedo retenerlo, y sólo quiero mi vida”, explica la actriz.

Aparte de los títulos ya mencionados, la larga filmografía de Bates incluye películas como Titanic, Un asunto familiar, A propósito de Schmidt o Tomates verdes fritos y las series The Office, Harry’s Law o A dos metros bajo tierra, entre otras. Matlock, cuyo reparto también incluye a Skye P. Marshall, Jason Ritter y David del Río, se estrenará el próximo 22 de septiembre en el canal estadounidense CBS, antes de aterrizar en Paramount+