Kevin Spacey y Harvey Weinstein tratan su adicción al sexo en la misma clínica

Con Información de Agencias

Kevin Spacey desapareció de la escena pública desde que fue acusado de acoso sexual por más de una decena de hombres que trabajaron o coincidieron con él a lo largo de las últimas décadas, todo ello a raíz de una historia compartida por el intérprete Anthony Rapp sobre la fiesta en la que el artista habría intentado forzarlo a mantener relaciones sexuales cuando él tenía tan solo 14 años.

Tras perder el Emmy honorífico y su contrato con Netflix, lo que automáticamente lo deja por fuera de la serie "House of Cards", Spacey optó por tomarse un tiempo "para someterse a evaluación y tratamiento", aunque en aquel momento no precisó si lo haría para lidiar con la presión y el estrés derivados del escándalo o para luchar contra algún tipo de adicción o problema que arrastraría desde hace años.

Según publica el Daily Mail, Kevin Spacey habría ingresado en la conocida clínica de Arizona (Estados Unidos) llamada The Meadows, curiosamente la misma en la que está internado el productor Harvey Weinstein, señalado de acosar y agredir sexualmente mujeres que trabajan en la industria cinematográfica. (Leer Academia de la Televisión expulsa a Harvey Weinstein).

The Meadows es bien conocida en Hollywood, pues desde finales de los años 80 ha acudido la flor y nata de la industria del cine, la moda. Entre los artistas que han pisado las instalaciones del centro de rehabilitación se cuentan Selena Gomez, Elle Macpherson, Tiger Woods y Kate Moss.



The Meadows Wickenburg



La clínica cuenta con un programa para adictos al sexo, conocido como 'Gentle Path' -que se podría traducir libremente como 'El Camino dócil'-, en el que sus pacientes hacen terapia a través de actividades artísticas.

Algunos de los métodos del centro incluyen antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y en algunos casos incluso medicamentos antiandrógenos para suprimir los impulsos sexuales. El propio centro se define a sí mismo en su web como "El principal centro de tratamiento hospitalario para la adicción al sexo de EE.UU.".

The Meadows tiene, entre otros servicios, paseos a caballo, yoga, tai chi, acupuntura y meditación consciente.

Kevin Spacey fue despedido por Netflix. Según la plataforma digital, "no estará involucrada en ninguna producción más de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino hacia adelante en lo relacionado a la serie", indicó en un comunicado la compañía.

Los escritores de la serie estarían llevando a cabo cambios en el guion de su sexta y última temporada con objeto de que la historia no incluya a Frank Underwood, el personaje interpretado por Spacey, según informó The Hollywood Reporter.

Netflix, asimismo, ha decidido desentenderse de la película sobre el escritor Gore Vidal que acababa de rodar el actor y que, en principio, iba a ser emitida por la propia plataforma. "Hemos decidido también que no seguiremos adelante con el lanzamiento de 'Gore', que estaba en postproducción, protagonizada y producida por Kevin Spacey", indicó la compañía.

Por su parte, Harvey Weinstein cayó en desgracia luego que The New York Times y The New Yorker revelaran numerosas denuncias de actrices y exempleados por acoso, agresión sexual y hasta violación. El productor recibió un total de 17 nominaciones a los premios Emmy, por sus programas "Project Runway" y "Project Greenlight", de HBO. (Leer Policía de Beverly Hills investiga a Weinstein y Toback por acoso sexual).