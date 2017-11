Netflix suspende rodaje de "House of Cards"

Con Información de Agencias

Netflix suspendió indefinidamente el rodaje de la sexta y última temporada de la serie "House of Cards" poco después de conocerse las acusaciones contra Kevin Spacey por acoso sexual. (Leer Netflix prepara "spin-off" de "House of Cards").

"Media Rights Capital, productora de la serie, y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de 'House of Cards' hasta próximo aviso", indicaron ambas compañías en un comunicado remitido hoy al portal especializado Deadline.

En la nota, las empresas señalan que necesitan tiempo "para revisar la actual situación y abordar cualquier preocupación del reparto y del equipo".

Netflix anunció el lunes que "House of Cards", una de sus producciones más exitosas, finalizará en 2018 con su sexta temporada.

El medio especializado TV Line apuntó, citando fuentes de Netflix, que el fin de "House of Cards" se decidió hace meses y que la cancelación de la serie no tiene que ver con la polémica que rodea a Spacey. (Leer Críticas a Kevin Spacey por hablar de homosexualidad y desviar atención sobre acoso sexual).

En las últimas horas, la Academia Internacional se sumó a la conversación al anunciar que finalmente no entregará su premio Emmy honorífico a Spacey, tal y como había anunciado meses atrás.

En la serie, Spacey encarna al presidente de Estados Unidos -y experto manipulador- Frank Underwood, mientras que Robin Wright se pone en la piel de la primera dama Claire Underwood.

Netflix y Media Rights Capital aseguraron el lunes que estaban "profundamente preocupados" por las acusaciones contra Spacey, quien también productor ejecutivo de la serie y ha logrado 46 nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Netflix no divulga cifras de audiencia pero la serie -una adaptación de un drama de la BBC- ya tiene su lugar en la historia de la televisión pues representó el primer programa original de la compañía, que hoy tiene otros éxitos como "Stranger Things" y "Orange is the New Black". (Ver Las series con más maratones por los usuarios de Netflix).

La temporada seis, que estaba prevista para 2018, se estaba grabando en Maryland, adonde ejecutivos de Netflix y Media Rights Capital viajaron para reunirse con el elenco y los productores.

Kevin Spacey fue acusado el domingo por el también actor Anthony Rapp de un supuesto episodio de acoso sexual sucedido en 1986.

El incidente habría tenido lugar en una fiesta celebrada en el apartamento de Spacey en Nueva York, cuando Rapp tenía 14 años.

Esa denuncia llevó a Spacey a asegurar que no recordaba ese episodio, pero que si realmente tuvo lugar, le debía "la más sincera disculpa".

"Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", valoró Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.

Según el relato de Rapp al portal Buzzfeed News, el por entonces adolescente acudió a la fiesta solo. Cuando se aburrió, se metió en una habitación a ver la televisión pasada la medianoche.

Spacey entró en la habitación, se acercó y se tumbó encima suyo con intención de tener relaciones sexuales.

Kevin Spacey, ganador del Óscar por "The Usual Suspects" y "American Beauty" tenía 26 años por entonces.

"Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa'", explicó Rapp a la publicación. Sin embargo, Spacey "se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho".

"Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que estaba tratando de tener sexo conmigo", afirmó Rapp.

A pesar del escándalo, Netflix prepara un "spin-off" (serie derivada) de "House of Cards", que tendría lugar en el mismo universo político de conspiraciones y traiciones del matrimonio de Frank y Claire Underwood.

Para ese proyecto se barajan varias ideas, según informó la revista Variety, entre las que destaca una que giraría en torno al asesor político Doug Stamper, que interpreta en la ficción Michael Kelly.