Khloé Kardashian presenta a su hija True

Redacción gente

Un mes esperó Khloé Kardashian para presentar a su pequeña True. Por medio de un corto video publicado en Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian mostró la cara de la bebé que tuvo con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

“Feliz primer mes de vida True”, dice Kardashian, mientras la niña está con los ojos abiertos y mirando a cámara. “Te quiero mi niña preciosa”.

True Thompson nació el 12 de abril en una clínica privada de Cleveland, ciudad a la que se mudó Khloé Kardashian para hallar la tranquilidad que no encuentra en Los Ángeles. Sin embargo, estando allá se enteró de que Thompson le habría sido infiel durante los últimos meses.

Hace poco el Canal E! informó que la temporada 15 del reality "Keeping Up with the Kardashians" comenzará justamente nacimiento de la primera hija de Khloé Kardashian.

Sobre el nombre de la bebé, Kris Jenner comentó: "¡¡Estoy tan emocionada de tener ya con nosotros a mi preciosa nieta True!! Aquí viene un dato divertido: el nombre de mi abuelo por la familia de mi padre se llamaba True Otis Houghton... Y mi padre se llamaba Robert True Houghton. ¡Me encanta que Khloé haya querido llamar a su niña True! #Tradición familiar".