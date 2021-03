Kim Kardashian se dedica a sus estudios de derecho para olvidarse del divorcio de Kanye West

Kris Jenner dice que la estrella de televisión está dedicando más tiempo a aquellas actividades e inquietudes que solían estar en un segundo plano durante su matrimonio.

Kim Kardashian presumía hace solo unos días de los significativos progresos que había realizado el marco de sus estudios universitarios, diciendo además que, si seguía a ese ritmo, llegaría a graduarse en Derecho dentro de dos años para, justo a continuación, preparar los exámenes que desembocarán en la obtención de su futura licencia de abogada.

Desde que diera por finalizado su matrimonio con el rapero Kanye West, al que le unían casi siete años de unión legal y, sobre todo, sus cuatro hijos en común, la también empresaria ha podido dedicar más tiempo que de costumbre a esas actividades e inquietudes formativas que habían quedado en un segundo plano durante su vida en común con el artista, incluida su carrera universitaria.

Esa dinámica ha sido corroborada ahora por su famosa madre, Kris Jenner, quien está encantada de que Kim Kardashian haya podido recuperar buena parte del margen de maniobra que tenía antes de casarse o de debutar en la maternidad.

“Kim está muy bien, lo lleva fenomenal. Está verdaderamente ocupada con sus diferentes proyectos de vida, y francamente no sé cómo lo hace con todos mis nietos por ahí. Mi hija tiene mucha energía, eso es cierto”, señaló orgullosa la ‘momager’ del clan Kardashian a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, donde también ha dejado claro lo mucho que la admira por su sentido de la organización y por la eficiencia con la que organiza su día a día.

“Está tan centrada en sus cosas y le apasiona tanto lo que hace, como sus estudios o su defensa de las causas que considera importantes... Es que la veo estudiar y se nota lo comprometida que está. No hay día en que no dedique algo de tiempo al estudio, siempre está en su calendario. Tiene los horarios muy bien ajustados. Lo sé porque recibo los de todos mis hijos a diario. Y cuando estudia, no se distrae lo más mínimo, nadie puede perturbarla. Estoy muy orgullosa de ella”, comentó Kris Jenner.