Kimberly Loaiza anuncia el nacimiento de su segundo hijo

La cantante y youtuber contó a través de una fotografía en Instagram que su hijo estaba a punto de nacer. La publicación ya acumula más de tres millones de ‘Me gusta’.

“Adiós embarazo, hola hijo” fue el mensaje con el que la creadora de contenido anunció el nacimiento de su segundo hijo, a través de Instagram, con la publicación de una fotografía que suma más de tres millones de ‘Me gusta’. En la imagen se alcanza a observar a Kimberly en la camilla del hospital momentos antes del parto.

La cantante también aprovechó el momento para pedir por su salud “a punto, deséenme suerte”. Su madre no desaprovechó el momento para pedirle a sus más de 25 millones de seguidores que rogaran por la salud de su hija.

Una hora después, Juan de Dios Pantoja anunció, a través de la misma red social, que su esposa dio a luz a un niño, cuyo nombre será: Juan de Dios Pantoja Loaiza. (Le recomendamos: Gwyneth Paltrow lanza vibrador para “aliviar el aburrimiento” del confinamiento).

“Ya nació Juanito”, fue el mensaje que compartió el influencer. Asimismo, a través de TikTok, Loaiza informó a sus seguidores que desaparecerá por un tiempo de redes para dedicarse a su bebé y a su recuperación.

El embarazo fue confirmado hace poco, en diciembre de 2020, y la razón de revelarlo tan tarde se centró en un pacto que realizó la pareja desde tiempo atrás. Según contó la misma Kimberly Loaiza, con su primer hija fue víctima de ataques, algo que quiso evitar en esta ocasión.

“Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió”, comentó Loaiza a través de un video de YouTube.

En ese mismo video aseguraron que ambos se enteraron del embarazo en julio del año pasado, y desde entonces estuvieron bajo estricta revisión médica para monitorear el estado de salud de su hijo. Incluso, la pareja mostró fotografías de las pruebas de embarazo que se practicó Kimberly antes de realizarse exámenes médicos. (Le puede interesar: Policía de EE. UU. investiga accidente en el que murió padre de Nicki Minaj).