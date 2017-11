Kylie Jenner contará detalles de su embarazo "bajo sus propios términos"

BANG Showbiz

Según una persona cercana a la diseñadora, la menor del clan Kardashian-Jenner aprovechará la coyuntura para ser ella, y no su madre, la que decida cómo y cuándo contar las cosas al público.

Desde hace varias semanas circulan rumores sobre los embarazos de Khloé Kardashian y Kylie Jenner, especialmente después de que Kris Jenner pareciera haberlos confirmado sutilmente. (Leer Kim Kardashian confirma que tendrá un bebé gracias a un vientre de alquiler).

Según amigos de la hermana menor del clan Kardashian-Jenner, Kylie sólo hablará de su maternidad cuando su bebé haya nacido y ella se encuentre lo suficientemente recuperada para dar a conocer la noticia personalmente.

"Kylie está decidida a desaparecer por completo de la vida pública para centrarse en su salud y en su felicidad. No va a hablar de su embarazo hasta que no haya dado a luz, y no va a hacer ningún tipo de aparición ante los medios en todo este tiempo. Su idea es la de tomarse seis meses de descanso tras el parto", dijo una fuente a la revista People, sin especificar si la confirmación del nacimiento llegará antes o después de tan largo período.



De la misma forma, Kylie Jenner aprovechará la coyuntura para escenificar definitivamente el fin de la tutela a la que, hasta hace relativamente poco, se veía sometida por parte de su madre y de sus hermanas mayores en lo que a la gestión de su presencia mediática se refiere, ya que a partir de ahora será ella la que decidirá los tiempos y los métodos con los que compartirá sus vivencias con el público.

"Kylie revelará todos los detalles de la experiencia y del proceso bajo sus propios términos, aunque eso no significa que no confíe en sus mejores amigos y en su familia, a los que sigue pidiendo consejo y en los que se apoya a diario. Pero está claro que le encanta la idea de generar expectativa entre la gente, y se lo está pasando muy bien", añadió el mismo confidente.

Por otra parte, otra persona cercana a Kylie Jenner asegura que tiene inseguridades ante los cambios físicos generados por el embarazo.

"Su cuerpo se está viendo alterado durante el proceso y eso le preocupa bastante, ya que nunca se ha sentido tan cómoda con su cuerpo como sus hermanas. Siempre ha tenido la impresión de que no es tan guapa y exuberante como sus hermanas mayores, lo que ha afectado directamente a su autoestima", comentaba una fuente de su entorno. (Archivo Los problemas de autoestima de Kylie Jenner).