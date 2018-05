Kylie Jenner habla sobre sus primeros meses como madre

BANG Showbiz

Han pasado ya tres meses desde que Kylie Jenner anunciara el nacimiento de su primera hija, Stormi, tras un embarazo que consiguió disfrutar alejada de las cámaras. A lo largo de este primer trimestre la celebridad ha seguido manteniendo un perfil público muy discreto, pero en su última entrevista ha accedido a realizar un pequeño análisis de esa etapa para explicar cómo ha cambiado su día a día ahora que es madre o cómo ha afrontado el regreso al trabajo. (Ver Kylie Jenner comparte tierno video de su bebé Stormi).



"Ha sido maravilloso y muy divertido. Estoy aprendiendo muchísimo sobre mí misma y sobre la vida. Es una experiencia maravillosa, incluso al principio, con la falta de sueño y las noches en vela y la depresión posparto... pero es cierto que hay momentos difíciles y duros, y muchos altibajos", reconoce la celebridad en una nueva entrevista al suplemento ES, en la que ya ha adelantado su intención de convertir a su bebé en una pequeña trotamundos en cuanto sea posible.

"Esta mañana me costó mucho marcharme, incluso ahora me resulta muy difícil. No paraba de repetirle: 'Volveré enseguida, lo siento, ¡me tengo que ir!'. Y eso que ni siquiera es consciente de lo que sucede. Pienso en ella todo el tiempo, sin importar dónde esté. Me encantaría estar siempre a su lado, o aún mejor, poder llevármela conmigo a todas partes. Tengo muchas ganas de que pueda empezar a viajar para no separarme de ella". (Leer Tildan a Kylie Jenner de ser una "mala madre" por ir este año a Coachella).



En esa misma conversación, Kylie Jenner también se ha pronunciado sobre otro comentadísimo tema: el original nombre de su bebé que, siguiendo la tradición que sus hermanas y ella parecen haber adoptado para las nuevas generaciones de los Kardashian-Jenner, se destaca por lo inusual del mismo.

"En realidad no sé cómo se nos ocurrió 'Storm'. Travis insiste en que fue él, pero yo creo que fue idea mía. Lo importante es que era pegadizo, pero a mí no me gustaba 'Storm' y al final acabó convirtiéndose en 'Stormi' y eso fue todo. Supongo que había otros nombres mejores y que probablemente me hubieran gustado más, pero tengo la impresión que ella lo eligió por nosotros", asegura.