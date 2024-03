La carta que le hizo el hijo de Luly Bossa por el Día de la Mujer

Luly Bossa y su hijo Angelo fueron portada de la Revista Vea en marzo de 2021. Foto: Revista Vea

Horas antes de morir, Angelo le regaló a Luly Bossa, su mamá, una carta. Fue el último obsequio que el joven le entregó a la mujer que dedicó sus días para buscarle una mejor calidad de vida y que para hacerlo incluso le plantó cara al sistema de salud colombiano.

La carta, escrita con letras blancas sobre un fondo negro, revela, además, algunas de las pasiones del joven que falleció este sábado.

Se ven estrellas, planetas, algún universo creado en su mente con una heroína como protagonista. Angelo era amante, entre otros, del universo de Marvel, de los Aavengers, de los trolls, extraterrestres y magos que se enfrentan en una batalla por el control de su mundo mágico en los Relatos de Arcadia (Wizards), una película que se puede ver en Netflix.

¿Qué dice la carta que Angelo le regaló a su mamá por el día de la mujer?

“Feliz día de la mujer. Mami, gracias por darme la vida. Por luchar siempre por mí y sacarme a delante. Eres mi ángel guardián y mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita. Mom, I love you very much”. También le gustaban los idiomas. Incluso Bossa integró la enseñanza del inglés en las terapias de su hijo.

Angelo y Luz Helena Bossa fueron cómplices de una parte de la vida que recorrieron por un terreno escarpado, pero que también tuvo muchas alegrías que compartieron en redes sociales. En la cuenta en Instagram de la actriz compartieron algunas de ellas.

Esta charla es de noviembre de 2022. Luz Helena le preguntó a Angelo por sus sueños, anhelos, talentos. Volver a caminar, ir a los parques de Disney, ser actor, inspirar a otros, actuar, dibujar y pintar, eran algunos de los anhelos que tenía.

“”Soy eterno”, dijo Angelo a horas de cumplir 21 años. En una suerte de terapia motivacional que compartían cada cierto tiempo, la madre hizo que su hijo proyectara, con palabras, algunos de sus pensamientos.

“Soy más que vencedor. Estoy en el lugar correcto. Estoy tocando cientos de miles de personas a través de mis dones y talentos. Yo tengo confianza en mí mismo. Perdono, no porque me lo piden, sino para ser libre”.

Escribir era otra cosa de las que disfrutaba. “No se atrevan a dejar este mundo sin haber desarrollado lo que Dios puso dentro de ustedes.Te amo Angelo”, escribió la actriz cuando compartió las palabras que su hijo escribió cuando se graduó del colegio.

La actriz de 60 años informó por medio de sus seguidores en la mañana de este sábado que su hijo Ángelo había fallecido.

Bossa, que ha participado en varias producciones a nivel nacional, estuvo pidiendo estos días a seguidores y seres queridos que oraran por la salud de su hijo, pues su salud se venía quebrantando.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo Luly Bossa en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Ángelo sufría de distrofia muscular de Duchenne, lo que provocó que con el paso del tiempo perdiera la movilidad de su cuerpo.

En varios reportajes, la actriz hizo referencia a la enfermedad a la que se enfrentaba su hijo, quien a los once años le diagnosticaron la enfermedad degenerativa.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos. Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, afirmó Bossa en entrevista con la Revisa Vea en marzo de 2021.

Su hijo fue operado a los 15 años y emprendió una batalla legal para que a Angelo le permitieran tomar clases con profesores desde casa sin que le costara dinero. “Cuando podía, le pagaba profesores, algo muy difícil, porque es muy costoso. Trataba que él no perdiera el hábito de entrenar el cerebro”, añadió.

En una entrevista con La Red, la actriz reflexionó sobre la condición médica de su hijo y lo que hacían juntos en redes sociales. “Lo que hago es mostrar los talentos de Angelo Los discapacitados son generalmente la gente que está al rededor de ellos. Todo depende de lo que tú tengas en tu mente a cerca de las circunstancias. Tengo unos hábitos muy específicos y dentro de ese plan de crecimiento personal metí a Angelo.

Hay demasiado odio y críticas. Esto ha sido un camino que hemos hecho los dos. Nada es imposible para el que cree. La queja es lo que está describiendo la circunstancia. Los padres pobretean a los hijos. Tenemos ese tono lastimero de competir por nuestros pesares. Esa es la mentalidad que hay que cambiar”, agregó.