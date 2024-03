Murió Angelo, hijo de Luly Bossa

Actriz colombiana, conocida como "Luly Bossa", entrevistada en su casa al norte de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Triste noticia la que compartió Luz Helena Bossa, conocida como “Luly Bossa”. La actriz de 60 años informó por medio de sus seguidores en la mañana de este sábado que su hijo Ángelo había fallecido.

Bossa, que ha participado en varias producciones a nivel nacional, estuvo pidiendo estos días a seguidores y seres queridos que oraran por la salud de su hijo, pues su salud se venía quebrantando.

“Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda”, dijo Luly Bossa en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Ángelo, según información de medios, sufría de distrofia muscular de Duchenne, lo que provocó que con el paso del tiempo perdiera la movilidad de su cuerpo.

Las personas se han solidarizado con la actriz colombiana y han expresado por medio de mensajes y donaciones su apoyo tras este difícil momento.

Noticia en desarrollo...