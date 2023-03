La comediante Camila Dever presenta su “stand-up comedy” en el Teatro Charlot

Camila Dever, psicóloga dedicada a la comedia. Foto: Cortesía

Camila Dever estudió psicología, pero asegura que toda la vida ha conectado con la gente por medio del humor. “Cuando vi mi primer stand up comedy show en Nueva York, decidí que eso era lo mío. Cuando me quedé sin trabajo de psicóloga en colegio, tomé la decisión de prepararme y convertirme en comediante. A partir de ahí, me formé con profesores en España y Colombia”, cuenta la colombiana.

Así, se convirtió en comediante y se ha presentado en Miami, Barcelona, Nueva York y Colombia. Le ha dado una marca a su estilo, combina idiomas, acentos, carisma y picardía y ha creado diferentes personajes que han sido inspirados en personas de la vida real y sus historias en diferentes ciudades.

Mañana, 8 de marzo, a las 7:00 p.m., se presenta Teatro Charlot (Calle 70a # 9-51).“En “¡Qué delicia, carajo!”, Dever comparte sus experiencias como una mujer latina en sus cuarenta, soltera, heterosexual, sin hijos, empoderada, divertida e internacional”, se lee en la descripción del evento que tendrá lugar con motivo del Día de la Mujer. Como invitados especiales estarán Dani Armo y José Fernando Cortés, miembros de la banda Rebusking Club.

