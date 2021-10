La ficción de Alec Baldwin que traspasa la realidad

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone… [Me pregunto cómo se debe sentir matar injustamente a alguien], fue el trino del 22 de septiembre de 2017 del actor inglés Alec Baldwin. Cuatro años después de aquello que escribió, refiriéndose a la muerte de una mujer a manos de un policía, el tuit se ha vuelto casi que profético. El actor disparó un arma de utilería este jueves 21 de octubre, que le ocasionó la muerte a una mujer y dejó un herido, mientras se encontraban en el ensayo de una escena de la película Rust en el estado de Nuevo México (EE. UU.), de acuerdo con las autoridades.

(Le puede interesar: Alec Baldwin, el coleccionista de polémicas que había logrado la estabilidad)

El actor disparó un arma de utilería, que al parecer era de fogueo y no sabía que estaba cargada. Tras la acción resultó herida Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película, de 42 años, quien minutos más tarde fue declarada muerta por el personal médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México, adonde fue trasladada en helicóptero.

A pesar de que el mundo del cine estalló y las noticias sobre el hecho no han parado, no es la primera vez que ocurre algo similar. En 1993, durante las grabaciones de la película El cuervo, el actor Brandon Lee murió con una pistola, que al parecer solo contenía balas de salva. Sin embargo, en el cañón del arma se encontraba una bala alojada, por error en la manipulación de cartuchos reales empleados en la filmación, que, según se informó, se debió a la falta de presupuesto del filme.

(Le recomendamos: “Mi corazón está roto”, dice Alec Baldwin tras la muerte de Halyna Hutchins)

Pero 28 años después, la tragedia vuelve a azotar el cine por errores que aún están en investigación. En esta ocasión la compañía productora de la película definió la noticia como “devastadora” y a través de un comunicado manifestó: “Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Halyna y sus seres queridos”.

Halyna, quien nació en Ucrania y se crió en una base militar soviética, en 2015 se graduó del American Film Institute. En 2019 fue seleccionada como una de las estrellas en ascenso por la revista American Cinematographer. Su amor por la carrera y en especial por grabar Rust lo demostraba en sus redes sociales, donde había escrito: “Una de las ventajas de filmar un western es que puedes montar a caballo en tu día libre”.

(Recuerde: Actor Alec Baldwin mató accidentalmente a una mujer durante rodaje de película)

Baldwin, protagonista de la cinta y productor, expresó en sus redes: “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia. Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

El británico se había mantenido al margen de escándalos desde hacía años, luego de haber sido protagonista de polémicas por su fuerte carácter e incluso peleas con los paparazzi. Aunque estudió Ciencias Políticas en la Universidad George Washington durante un tiempo y luego algunos años de la carrera de Derecho, su verdadera pasión siempre fue la actuación. Para cumplir ese sueño se mudó a Manhattan, se matriculó en el departamento de Arte Dramático de la Universidad de Nueva York y finalmente se graduó del Lee Strasberg Institute. Proviene de una familia de actores consagrados como lo son sus hermanos Daniel, William y Stephen.

Actualmente está casado con Hilaria Baldwin y tiene una familia numerosa, que consta de seis hijos, cuatro de ellos con su actual pareja.

(Además: Caso Baldwin: nadie ha sido arrestado ni se han presentado cargos)

Su debut en el cine llegó en 1986 con Forever Lulu. Algunos de sus dramas son Brooklyn Rules, Los infiltrados y las últimas entregas de Misión imposible. Sin embargo, la comedia es el género que lo ha catapultado a la fama internacional. En España es conocido por la película Torrente 5. Su interpretación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, del programa Saturday Night Live, le ha brindado un selecto puesto en la comedia y un tercer premio Emmy.

Ahora, con 63 años, Baldwin se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, pero esta vez sintiendo lo que es matar sin culpa a alguien. Y como sacado de película, la ficción superó la realidad, ya que el personaje de la cinta es Rust, cuyo nieto de trece años es condenado a prisión por una muerte accidental. De acuerdo con un comunicado de AFP, el portavoz de la oficina del sheriff de Santa Fe afirmó que el artista ha decidido colaborar por su propia cuenta y dar declaraciones de lo sucedido.

Por ahora la investigación continúa abierta y no se han presentado cargos. De acuerdo con los últimos informes parece ser que hubo un arma de fuego de apoyo cuando se disparó.